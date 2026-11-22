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Le capitaine de Manchester United, Bruno Fernandes, confirme que le club lui a proposé un nouveau contrat, mais qu’il a choisi de suspendre les discussions. Le meneur de jeu portugais estime que son avenir personnel doit passer au second plan pendant que l’équipe tente de mettre fin à sa mauvaise série sur le terrain.

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Les discussions contractuelles suspendues

Le milieu de terrain de 32 ans dispose actuellement d’un contrat qui court jusqu’à la fin de la saison 2026-2027 , même si Manchester United possède une option lui permettant de le prolonger de 12 mois supplémentaires. Malgré les informations faisant état d’un blocage, Fernandes a tenu à préciser qu’il ne cherchait pas à faire pression sur le club pour obtenir une forte augmentation de salaire ou un contrat excessivement long. Il a révélé que le club lui avait soumis une nouvelle proposition pour lui témoigner sa volonté de le conserver, mais qu’il ne jugeait pas le moment opportun pour négocier, compte tenu de la situation sportive actuelle à Old Trafford.

« Non, il n’y a pas de négociations en cours, mais j’ai vu des gens dire que j’avais demandé plus d’argent et un contrat plus long. Si je voulais plus d’argent, je ne serais pas ici. J’avais la possibilité d’aller ailleurs pour gagner beaucoup plus qu’à Manchester United », a expliqué Fernandes dans un entretien accordé à Sky Sports.

Le capitaine a également assuré qu’il ne deviendrait pas un poids pour le club et ne resterait pas simplement pour toucher son salaire jusqu’à la fin de son contrat. Il a déclaré : « Le jour où le club me dira : “Bruno, il est temps de nous séparer”, je serai le premier à partir. Oui, le club m’a proposé un nouveau contrat. Je pense que cela montre, de son côté, qu’il veut que je reste. J’ai simplement mis cette proposition de côté parce que je ne pense pas que ce soit le bon moment, ni pour moi ni pour le club, de parler de négociations. Le plus important, maintenant, c’est que le club se remette à gagner des matches. »

L’ambition de remporter de grands titres

Malgré l’irrégularité récente du club et ses difficultés à rester dans la course au titre, l’ancien joueur du Sporting CP refuse de revoir ses ambitions à la baisse. Il garde les plus grands trophées du football en ligne de mire et estime que les supporters ont fait preuve d’une loyauté remarquable durant une période difficile. Fernandes rejette l’idée qu’une place dans les quatre premiers et une qualification pour la Ligue des champions doivent être considérées comme une réussite ultime pour un club de l’envergure de Manchester United.

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« Mon objectif sera toujours de remporter la Premier League et la Ligue des champions avec le club où je joue. Je ne m’en cacherai jamais. Je ne dirai jamais que, compte tenu de notre situation actuelle, notre objectif doit être de finir dans les quatre premiers », a affirmé le capitaine.

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Une mise au point concernant Michael Carrick

Fernandes a également profité de l’occasion pour répondre aux rumeurs faisant état d’un différend avec Michael Carrick après une lourde défaite contre Côme, suivie de sa mise sur le banc. Certains ont supposé que les critiques exprimées par le capitaine à l’égard du staff technique avaient entraîné cette décision, mais Fernandes a assuré que l’entraîneur lui en avait personnellement expliqué les raisons. Selon le joueur, ce choix était purement tactique et visait à améliorer les performances de l’équipe dans une période marquée par des résultats difficiles.

« L’entraîneur est venu me parler après ce match, ou avant celui contre Bournemouth, pour me dire : “Écoute, je ne vais pas te titulariser demain”, et tout ça. Ça n’a rien à voir avec les propos tenus à Côme. Je sais que les gens vont faire le lien. Je veux juste te dire qu’il faut changer quelque chose, que je dois faire un changement, que les performances n’ont pas été bonnes. Je veux donc simplement que tu saches que ça n’a rien à voir avec ça », a déclaré Fernandes.

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Une nouvelle ère sous Mauricio Pochettino

Alors que Manchester United entame un nouveau chapitre sous la direction de Mauricio Pochettino, Fernandes se dit encouragé par ses premières impressions de l’Argentin. Le milieu de terrain décrit un entraîneur exigeant mais positif, qui a déjà clairement énoncé ses attentes. Fernandes a aussi révélé qu’il avait failli rejoindre Tottenham, alors entraîné par Pochettino, en 2019, attiré par la perspective de jouer avec des stars comme Harry Kane et Heung-Min Son, avant de finalement arriver à Old Trafford.

« C’est quelqu’un qui aime apporter une très bonne énergie à l’équipe, quelqu’un de très positif, de très solide et d’exigeant. Il nous a dit d’emblée qu’il n’accepterait pas que nous ne répondions pas à ce qu’il attend de l’équipe et de chaque joueur », a conclu Fernandes.