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Le capitaine de Manchester United, Bruno Fernandes, a suscité la polémique en laissant entendre qu’il pourrait ne plus se soucier des difficultés actuelles du club sous Michael Carrick. L’absence remarquée du meneur de jeu portugais dans le onze de départ lors de l’humiliante défaite de Manchester United face à Bournemouth a donné lieu à une réaction énigmatique sur les réseaux sociaux.

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Fernandes sur le banc lors de la déroute face à Bournemouth

Fernandes ne figurait pas dans le onze de départ, à la surprise générale, alors que Manchester United subissait une cuisante défaite à domicile contre Bournemouth (3-0). Le capitaine avait été écarté après ses récentes critiques publiques sur la tactique de l’équipe, formulées lors d’une défaite contre Como en Ligue des champions.

Malgré un retard de 2-0 à la pause, Carrick a choisi de ne pas faire entrer le meneur de jeu portugais pour tenter de renverser la situation. Il a préféré faire entrer Matheus Cunha, Lisandro Martinez, Joshua Zirkzee et Shea Lacey en seconde période.

Fernandes s’est échauffé par moments le long de la ligne de touche en seconde période, mais n’est finalement pas entré en jeu. Bournemouth a ensuite inscrit un troisième but pour aggraver les malheurs de Manchester United et décrocher une victoire retentissante à l’extérieur.

Une réaction énigmatique sur Instagram

Getty Images

Après cette lourde défaite, l’activité de Fernandes sur les réseaux sociaux a intrigué. Le milieu de terrain a aimé un Reel Instagram accompagné de cette légende : « Ne poussez jamais une personne loyale au point qu’elle finisse par ne plus s’en soucier. »

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La vidéo d’animation était lourde de sous-entendus : elle montrait une gigantesque silhouette de pierre protégeant une petite ville d’un énorme rocher. Après avoir essuyé des tirs provenant de la ville même qu’elle tente de protéger, la silhouette lâche le rocher, laissant la ville se faire écraser et emporter dans la mer.

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Ce geste laisse fortement entendre que Fernandes estime subir des critiques injustifiées malgré ses efforts constants pour porter une équipe de Manchester United en difficulté, ce qui l’inciterait à se décharger enfin de ce fardeau.

Carrick justifie une décision « sportive »

Carrick a assuré que sa décision de laisser son capitaine sur le banc était purement tactique, rejetant les suggestions d’une brouille plus profonde en coulisses.

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Interrogé sur ses choix de départ, l’entraîneur de Manchester United a déclaré : « Il est en forme et disponible, mais nous avons décidé d’aligner l’équipe que nous avons choisie aujourd’hui. Malheureusement pour tout le monde, nous n’avons pas réussi à obtenir le bon résultat. Nous voulons aller de l’avant et créer davantage d’occasions. Nous aurions pu faire certaines choses, mais nous n’en avons pas fait assez, c’est assez clair. »

La situation menace de s’envenimer alors que Manchester United végète à la 17e place de Premier League. Si les supporters d’Old Trafford ont scandé le nom de Carrick au coup de sifflet final, les joueurs ont été copieusement sifflés lorsqu’ils ont regagné le tunnel.

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Un déplacement périlleux à Stamford Bridge se profile

Getty Images

Manchester United doit rapidement se remobiliser avant un déplacement redoutable à Chelsea en Premier League. Déjà éliminé de la Carabao Cup, le club dispose exceptionnellement d’un milieu de semaine sans match pour tenter de résoudre cette crise qui s’aggrave.

La présence de Carrick sur le banc à Stamford Bridge reste incertaine. Les dirigeants de Manchester United envisageraient de le limoger et auraient déjà entamé des discussions en interne sur son éventuel successeur, alors que la saison du club sur la scène nationale ne tient plus qu’à un fil.