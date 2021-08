Bruno Fernandes : "Paul Pogba peut délivrer 5 ou 6 passes décisives"

Bruno Fernandes estime que Paul Pogba, qui vient de délivrer quatre passes décisives en un match contre Leeds, peut faire encore beaucoup mieux.

Paul Pogba a délivré quatre passes décisives pour Manchester United lors de leur victoire 5-1 contre Leeds, mais Bruno Fernandes affirme que le vainqueur de la Coupe du monde 2018 est capable d'en offrir "cinq ou six en un match". Le Français était parfois injouable contre Leeds, alors qu'il tirait les ficelles qui ont permis à son coéquipier portugais de s'offrir un triplé salvateur. Mais selon le second cité, Paul Pogba a les qualités pour faire encore plus, lui qui dispose encore d'une marge de progression.

"Il se débrouille très bien et c'est un si grand joueur. Tout le monde le sait et j'espère qu'il pourra continuer de s'améliorer, car je pense qu'il peut encore faire beaucoup plus. Je suis presque sûr que Paul pourrait faire cinq ou six passes décisives en un match", a-t-il confié, très optimiste, dans des propos accordés à MUTV.

"Nous connaissons tous ses qualités"

"Paul est un joueur de qualité, nous lui faisons tous confiance, nous connaissons tous ses qualités. Le but est de faire ces performances et d'aider l'équipe à faire mieux et je suis presque sûr que Paul est là pour le faire", a ensuite ajouté l'ancien maître à jouer du Sporting Lisbonne, impressionnant depuis son arrivée à Manchester.





L'article continue ci-dessous

Si les Red Devils parviennent à préserver Paul Pogba, alors il pourrait tenir un rôle important à jouer dans la quête du club pour décrocher un trophée majeur cette saison. Des questions se posent cependant sur son avenir à Old Trafford. En effet, il est entré dans les 12 derniers mois de son contrat actuel, sans aucune prolongation convenue pour l'instant avec ses dirigeants. Ole Gunnar Solskjaer, son entraîneur, espère que le retour du public en Angleterre saura le convaincre de rester.

"Les 18 derniers mois ont été étranges, la seule interaction a été via les médias, vous avez regardé les matches à la télé donc être réunis avec des fans est important pour Burno et Paul, c'est le vrai Man Utd, c'est comme ça que j'ai vendu Man Utd à Edinson [Cavani], vous ne pouvez pas partir après une saison sans fans", a-t-il assuré.