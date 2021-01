Bruno Fernandes ne veut pas prendre la moindre minute de repos

Bruno Fernandes a rejeté les suggestions selon lesquelles il aurait besoin de repos alors qu'il continue d'inspirer Manchester United.

La star de , Bruno Fernandes, a insisté sur le fait qu'il n'avait pas besoin de se reposer après avoir quitté le banc pour assurer la victoire en sur les rivaux de .

Fernandes était parmi les remplaçants lors du triomphe 3-2 du quatrième tour de la FA Cup dimanche à Old Trafford, où il a été introduit en seconde période et marqué le coup franc victorieux à la 78e minute. L'international portugais a maintenant marqué 28 buts pour United toutes compétitions confondues depuis ses débuts en février 2020 - plus que tout autre joueur d'un club de .

Fernandes a aidé à remettre United sur le droit chemin depuis son arrivée, me club anglais est passé d'une formation qui avait des difficultés à se qualifier pour la à une équipe qui caracole en tête du classement de la Premier League en 19 matches en 2020-2021.

Fernandes estime ne pas avoir besoin de repos et rejette les affirmations selon lesquelles qu'il est fatigué. "Fatigué? Avec 26 ans, je ne peux pas être fatigué. Si je suis fatigué maintenant, quand j'arrive à 30, 32, je ne jouerai pas. Je jouerai un match dans cinq [jours] donc, non, je ne suis pas fatigué."

Fernandes, qui a été mis sur le banc au profit de Donny van de Beek contre Liverpool, a ajouté : "Bien sûr, l'entraîneur sait ce qui est mieux pour l'équipe et il a choisi de jouer avec Donny pour donner un peu de fraîcheur à l'équipe. Je pense que c'est assez juste parce que Donny s'entraîne vraiment bien, il a été important pour nous et le sera de plus en plus à l'avenir."

L'ancien capitaine du Sporting CP est déterminé à mener United à un trophée, après trois apparitions en demi-finale la saison dernière en , en FA Cup et en Coupe EFL.

"Je ne suis pas d'accord avec [l'idée que] perdre des matchs est normal", a déclaré Fernandes. "Pour moi, perdre n'est pas normal, donc ma mentalité vient de ça, tu sais? J'ai toujours été comme ça. Je n'aime pas perdre, alors peut-être que la mentalité est plutôt que je n'aime pas perdre. Quand je jouais avec mes amis, mon frère, mes voisins, je ne voulais jamais perdre, je veux gagner à chaque fois. Cette mentalité sera avec moi pour le reste de ma vie, je pense."