Partager Suivez GOAL sur Google

Le capitaine de Manchester United, Bruno Fernandes, a laissé entendre que des pressions extérieures au vestiaire ont largement contribué au début de saison désastreux du club. Malgré une victoire en Europe qui a remonté le moral de l’équipe, le milieu portugais a reconnu que le climat autour d’Old Trafford compliquait la tâche des joueurs sur le terrain.

Publicité

Les pressions extérieures pèsent sur Old Trafford

Manchester United a enfin mis fin à une série de neuf matches sans victoire, toutes compétitions confondues, grâce à un succès spectaculaire 3-2 face à la Roma en Ligue des champions mardi. Ce résultat ne suffit toutefois pas à masquer sa crise en championnat : l'équipe de Michael Carrick végète à la 17e place de Premier League. Après cette victoire sur la scène européenne, Fernandes a évoqué le poids psychologique que la situation actuelle du club fait peser sur l'effectif de l'équipe première.

« C'est une question de confiance », a expliqué Fernandes lors d'un entretien d'après-match sans détour avec TNT Sport Brazil, cité par le Manchester Evening News. « Dans ce club, c'est difficile quand les résultats sont mauvais. Il y a beaucoup de facteurs extérieurs au vestiaire, aux joueurs et au staff technique qui compliquent les performances du club et ce que nous pouvons faire sur le terrain. Cela affecte beaucoup de joueurs. Certains le gèrent mieux que d'autres. Nous plaçons la barre très haut pour nous-mêmes et, quand les choses ne fonctionnent pas, la frustration de ne pas pouvoir apporter au club ce dont nous nous croyons vraiment capables finit par nous accabler mentalement. »

Un long cycle de déceptions

Fernandes a souligné que ces difficultés ne datent pas d'hier, mais s'inscrivent dans une tendance plus large qui frappe depuis plusieurs saisons le club le plus titré d'Angleterre. L'absence de trophées et de régularité a créé un climat dans lequel l'échec semble presque systémique, malgré la qualité des joueurs qui occupent actuellement le vestiaire de l'équipe à Old Trafford.

« Quand la situation est comme ça, il n'y a pas qu'un seul problème. Il y en a plusieurs. Il y a beaucoup de choses à améliorer, à faire différemment. Malheureusement pour nous, cela dure depuis longtemps, ce qui rend les choses plus difficiles. Nous savons que personne dans ce club [n'aime] ne pas gagner. Quand on signe dans ce club, quand on le représente, c'est parce qu'on veut davantage. Malheureusement, cela n'a pas été le cas ces dernières années », a-t-il déclaré.

Publicité Publicité

Une mise au point sur sa relation avec Michael Carrick

Au-delà de la forme générale de l'équipe, Fernandes a répondu aux rumeurs de tensions entre Carrick et lui. Le milieu de terrain a récemment été laissé sur le banc pour un match contre Chelsea après avoir critiqué publiquement l'organisation tactique de l'équipe, mais il a assuré que leur relation restait professionnelle et fondée sur le respect mutuel malgré cette récente mesure disciplinaire.

Related Topics

Prochains matchs MUN Premier League 11:30 AVL

« Le club avait besoin de cette victoire, les joueurs avaient besoin de cette victoire [contre la Roma]. C'était quelque chose dont nous avions besoin en tant que groupe. Nous travaillons très dur ensemble pour sortir de cette situation. Cela a été difficile. Il y a eu beaucoup de spéculations dans les médias, beaucoup de mensonges sur diverses choses qui se seraient passées dans ce club entre l'entraîneur et moi, comme le fait que nous aurions eu des discussions pour mettre les choses à plat. Il ne s'est rien passé de tel », a affirmé la star portugaise.

Retour à la Premier League

Fernandes a également défendu l'autorité de Carrick, reconnaissant que son passage sur le banc était une conséquence justifiée de la baisse de ses propres performances. Il a réaffirmé son engagement envers le projet, malgré les remous autour de la direction du club et les tensions rapportées au centre d'entraînement ces dernières semaines.

Publicité

« L'entraîneur a décidé de me mettre sur le banc [contre Chelsea] parce que je n'étais pas performant, et c'est juste. Tout le monde a pensé que c'était une sanction pour les propos que j'avais tenus et, si c'était le cas, c'était justifié. C'est l'entraîneur qui prend les décisions ; je dois les accepter et aller de l'avant. Cela ne change rien à la confiance que j'ai en l'entraîneur, en son staff et en chaque joueur de ce club, ni à mon objectif de gagner chaque p*tain de match qui m'attend », a souligné Fernandes. Manchester United doit désormais passer un test crucial face à Aston Villa pour tenter de s'éloigner de la zone de relégation.