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Bruno Fernandes, dépité : « Nous devons trouver le moyen de nous faire respecter par les autres équipes. »

Portugal vs Espagne
Portugal
Espagne
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B. Fernandes
Portugal
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É.-U.

La déception domine chez la star de Manchester United

Le milieu de terrain portugais Bruno Fernandes, star de Manchester United, a exprimé sa déception après l’élimination de la Seleção das Quinas de la Coupe du monde 2026, suite à la défaite concédée face à l’Espagne (1-0), lundi soir, en huitièmes de finale.

Le seul but de la rencontre a été inscrit à la 90^e+1 minute par Mikel Merino. L’Espagne affrontera désormais le vainqueur du match opposant les États-Unis à la Belgique.

Bruno Fernandes a confié aux médias après la rencontre : « C'est un moment triste. Notre seul objectif était de remporter la Coupe du monde. Malheureusement, nous n'étions pas au meilleur de notre forme. »

« En première mi-temps, nous étions supérieurs, mais en seconde, nous avons commis les mêmes erreurs. Nous avons perdu le ballon au profit de l’adversaire. Quand cela arrive, nous encaissons un but », a-t-il expliqué à Foot Mercato.

Il a conclu : « L’Espagne mérite des félicitations, elle possède d’excellents joueurs. Au final, le bilan est négatif car nous ne sommes pas allés en finale. Nos attentes étaient très élevées. »

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Il a conclu : « Cette équipe avait le potentiel pour remporter la Coupe du monde. Nous devons rester nous-mêmes et trouver le moyen de nous faire davantage respecter par les autres équipes. »

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