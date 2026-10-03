Bruno Fernandes a porté le brassard de capitaine du Portugal face au Danemark, et la situation devrait se reproduire au stade Do Dragão contre la Norvège, demain dimanche, dans le cadre de la Ligue des nations, en l'absence de Cristiano Ronaldo, qui a quitté le rassemblement de la sélection en colère après ne pas avoir pris part à la rencontre.

Le milieu de terrain de Manchester United a abordé le sujet lors de la conférence de presse de présentation du match, révélant qu'il avait parlé avec son compatriote.

En préambule, Fernandes a affirmé qu'il n'existait aucune division au sein de l'équipe : « Je n'ai pas besoin de parler avec mes coéquipiers, nous savons tous comment gérer nos affaires. Il y a une situation dans la sélection qui n'a rien à voir avec les joueurs, et je pense que le rôle le plus important que nous puissions jouer, c'est d'obtenir des résultats sur le terrain. »

Il a poursuivi : « Quant à Cristiano, je lui ai parlé, et ce que je lui ai dit, je le répète ici : le plus important, c'est que, quoi qu'il arrive, Cristiano Ronaldo ne cessera jamais d'être le plus grand symbole de notre sélection, du football de notre pays et du Portugal, en raison de ce qu'il a apporté non seulement au Portugal, mais partout dans le monde. »

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Il a ajouté : « Il a une place réservée, non seulement parmi les meilleurs joueurs de tous les temps, mais aussi dans le cœur de tous les Portugais. Le plus important, c'est que l'on cesse d'alimenter la division. Il n'y a pas de divisions au sein de la sélection : elle est unie et le restera, malgré le bruit qui peut venir de l'extérieur. Chaque maison doit régler ses problèmes à huis clos, et je pense que la sélection doit fonctionner de cette manière. »

Fernandes a souhaité que cette crise connaisse une issue favorable, déclarant : « Le plus important, c'est que cela se termine bien pour toutes les parties. Nous sommes totalement à l'écart du sujet, nous n'en savons que ce que vous en dites et ce que nous voyons. Nous avons passé beaucoup de temps dans le vestiaire à jouer aux cartes, et nous sommes en dehors de cette polémique. »

« Non à la division »

Il a enchaîné : « Mais ce que je demande, c'est que le pays ne se divise pas, qu'il ne prenne pas parti et qu'il respecte toutes les parties. En même temps, Cris est et restera la plus grande icône de notre sélection, et il mérite le respect de tous, peu importe qui l'aime plus ou moins. »

Il a également évoqué la qualité de la liste, déclarant : « Qui jouera et qui ne jouera pas, c'est la décision du sélectionneur (Jorge Jesus), et heureusement que ce n'est pas la mienne. C'est la preuve que nous avons une grande qualité dans notre groupe, avec des joueurs capables d'évoluer à différents postes et d'être présents sur le terrain en même temps, et c'est un point positif. »

Le joueur de Manchester United a ajouté : « Faire partie de la sélection est quelque chose d'exceptionnel, et il ne faut pas le voir de manière négative, que l'on joue plus ou moins. Nous voulons tous jouer, représenter notre pays et donner du fil à retordre au sélectionneur. »



