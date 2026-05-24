Bruno Fernandes bat les records d’Henry et de De Bruyne, Salah quitte Liverpool en beauté, pas de compétition européenne pour Chelsea

Bruno Fernandes a inscrit son nom dans les annales de la Premier League dimanche après-midi. Lors de la victoire 3-0 sur Brighton & Hove Albion, le milieu de terrain a délivré sa 21e passe décisive, battant ainsi le record partagé par Thierry Henry et Kevin De Bruyne. Dans le même temps, Liverpool, lors du match d’adieu de Mohamed Salah, a validé son billet pour la Ligue des champions en concluant sur un score de 1-1 face à Brentford. De son côté, Chelsea s’est incliné à Sunderland (2-1) et manquera les compétitions européennes la saison prochaine.

Liverpool - Brentford : 1-1

Les Reds ont largement dominé la première période sans toutefois trouver la faille avant la mi-temps : Mohamed Salah a frappé le poteau sur coup franc, Ryan Gravenberch a testé les réflexes de Caoimhín Kelleher et Rio Ngumoha a expédié une frappe juste au-dessus de la barre.

Après la pause, Curtis Jones a ouvert le score en convertissant en but un centre à l’extérieur du pied de Salah. Liverpool n’a pas pu profiter longtemps de son avance, car, avec un brin de chance, Kevin Schade a immédiatement égalisé de la tête : 1-1. Ce point a suffi à Liverpool pour assurer sa place en Ligue des champions. Brentford, 9^e, reste juste en dehors des places européennes.

Brighton - Manchester United : 0-3

Déjà assuré de la 3^e place, Manchester United a connu un après-midi tranquille. Bruno Fernandes, encore décisif, a délivré la passe décisive sur le 0-1 de Patrick Dorgu, battant ainsi le record de passes décisives en une saison de Premier League (21), précédemment détenu par Thierry Henry et Kevin De Bruyne.

Bryan Mbeumo a doublé la marque pour l’équipe de Michael Carrick juste avant la mi-temps, concluant une action collective de grande classe : 0-2. En seconde période, Bruno Fernandes a aggravé le score pour parachever le succès mancunien. Son but, d’abord signalé hors-jeu, a finalement été validé par l’arbitre : 0-3. United conclut ainsi la saison en beauté, tandis que Brighton, huitième, décroche son billet pour la Coupe d’Europe.

Sunderland - Chelsea 2-1

Dans un duel direct pour une place européenne, Sunderland a pris l’avantage en milieu de première période. Un long coup franc de Robin Roefs a finalement atterri sur la tête de Trai Hume, qui a ouvert le score. La fête s’est encore amplifiée après la pause : un tir de Brian Brobbey, qui aurait dû passer à côté, a été malencontreusement dévié dans ses propres filets par Malo Gusto.

Le Stadium of Light est alors en fusion ; la tribune latérale cède sous la pression des supporters. Les supporters des Black Cats exultent, mais Cole Palmer réduit le score et relance le suspense. Wesley Fofana écope toutefois d’un deuxième carton jaune et Chelsea, réduit à dix, ne parviendra pas à égaliser. Sunderland conserve sa victoire 2-1 et valide son billet pour l’Europa League, tandis que les Blues concluent leur saison à une décevante dixième place, sans aucun trophée ni qualification continentale.