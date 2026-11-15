Bruno Fernandes attend la révolution de Pochettino pour sceller son avenir avec Manchester United

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L'avenir de Bruno Fernandes avec Manchester United semble désormais largement lié à ce que proposera l'entraîneur argentin Mauricio Pochettino durant la prochaine période, après que le capitaine de Manchester United a décidé de reporter sa décision concernant la signature d'un nouveau contrat, en attendant d'évaluer le nouveau projet sportif du club et de mesurer la capacité de l'entraîneur à ramener l'équipe dans la course aux titres.

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Le contrat du milieu de terrain portugais, âgé de 32 ans, arrive à son terme à la fin de la saison en cours, Manchester United disposant d'une option pour le prolonger d'une saison supplémentaire, et ce après que Fernandes a refusé deux offres précédentes de renouvellement de son contrat, alors que la direction du club cherche à éviter de le perdre gratuitement à l'approche de la fin de son engagement avec l'équipe.

Le journal « The Sun » a indiqué que la direction de Manchester United reste confiante quant à la possibilité de convaincre son capitaine de signer un nouveau contrat, mais la position du joueur sera déterminée par l'évolution du travail sous la houlette de Pochettino, et par le degré de réussite de l'entraîneur argentin dans le retour de la stabilité au sein de l'équipe après la période difficile qu'elle a vécue sous la direction de Michael Carrick.

Fernandes est apparu frustré au cours de la saison en cours, après que toute l'équipe a souffert d'un recul des résultats et du niveau, ce qui s'est répercuté sur les performances du joueur portugais, qui n'a pas affiché son niveau habituel, avant le licenciement de Carrick et l'orientation vers l'engagement de Pochettino, qui s'apprête à faire son retour en Premier League anglaise par la porte d'Old Trafford, après ses expériences précédentes avec Southampton, Tottenham et Chelsea.

L'attente de Fernandes ne se limite pas à connaître la nature de sa relation avec le nouvel entraîneur, mais s'étend aussi aux plans de la direction sur le marché des transferts, et à sa disposition à répondre aux besoins de l'équipe, après que le club a engagé durant l'été Carlos Baleba, Youri Tielemans et Andrey Santos, sans toutefois parvenir à renforcer certains postes qui demeurent des points faibles évidents dans l'effectif.

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Malgré la reconstruction de l'entrejeu, Manchester United souffre toujours d'un déficit au poste d'arrière et de pointe d'attaque, ainsi que d'un manque de stabilité dans les performances de certaines options défensives, ce qui fait du renforcement de l'effectif une nécessité pour le joueur portugais, qui souhaite voir des mouvements sérieux de la part de la direction avant de prendre une décision concernant son avenir et la poursuite de son aventure avec l'équipe au-delà de la saison en cours.

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Pochettino devrait procéder à de larges changements dans l'effectif de Manchester United, que ce soit par l'engagement de nouveaux joueurs ou par le départ de certains éléments actuels, et les décisions importantes ne s'arrêteront pas à Fernandes, puisque les contrats de Lisandro Martínez et Harry Maguire arrivent à expiration à l'été 2027, le club disposant d'une option de prolongation d'une saison supplémentaire, tandis que Luke Shaw approche lui aussi de la fin de son contrat actuel, parallèlement à son absence pour cause de blessure.

Pochettino devrait commencer à travailler sur le remodelage de l'équipe durant le mercato hivernal, après avoir officiellement pris ses fonctions la semaine prochaine, à l'issue de sa mission avec la sélection américaine, une démarche censée dessiner les contours du nouveau projet de Manchester United, notamment en ce qui concerne la capacité du club à rivaliser et à fournir les éléments dont a besoin l'entraîneur argentin.

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Pochettino a commenté sa décision de quitter la sélection américaine et de revenir en Angleterre, déclarant : « C'est difficile de parler maintenant, je suis une personne très émotive, c'est une décision très triste, mais nous sommes des professionnels et nous cherchons à réaliser nos rêves », les prochains jours restant décisifs pour dessiner les contours de l'avenir de l'équipe, ainsi que la position de Fernandes quant à la poursuite de son parcours à Old Trafford.