Bruno Fernandes, le capitaine de Manchester United, a affirmé que la spectaculaire remontada contre l'AS Roma, qui a conduit Manchester United à la victoire sur le score de (3-2), mardi soir, en Ligue des champions, n'avait pas pour objectif de sauver le poste de quiconque au sein du club, insistant sur le fait que toute l'équipe avait besoin de cette victoire pour retrouver la confiance et surmonter cette période difficile.

Manchester United a abordé le match contre l'AS Roma, lors de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, sans avoir remporté la moindre victoire lors de ses 9 derniers matchs toutes compétitions confondues, ce qui a accru la pression sur l'entraîneur de Manchester United, Michael Carrick, désormais menacé de limogeage.

Interrogé sur la situation de Carrick après le match, Fernandes a déclaré dans des propos accordés à la chaîne « Amazon Prime » : « Non, nous n'avions pas besoin de sauver le poste de qui que ce soit. Le club avait besoin de cette victoire, et les joueurs en avaient besoin. C'était quelque chose dont nous avions besoin en tant que groupe de joueurs et staff technique. »

Il a ajouté, selon les propos rapportés par la chaîne « Sky Sports » : « Nous avons fourni d'énormes efforts pour sortir de cette impasse. C'était difficile, les spéculations se sont multipliées dans les médias, et de nombreux mensonges ont circulé au sujet de plusieurs choses survenues au sein du club. Mais les choses étaient claires entre moi et l'entraîneur, et rien de ce qui a été colporté ne s'est produit. »

Le capitaine de Manchester United est revenu sur la décision de le laisser sur le banc des remplaçants lors du match contre Bournemouth en Premier League, expliquant que l'entraîneur avait pris sa décision en fonction de son niveau, et non à cause de différends entre eux. Il a déclaré : « L'entraîneur a décidé de m'écarter du onze de départ parce que je ne proposais pas le niveau requis, et tout le monde a eu le sentiment qu'il s'agissait d'une punition en raison de ce que j'avais dit (en référence à ses propos après le match contre Côme). Et si c'était le cas, c'était une décision juste. »

Fernandes a insisté sur son respect des décisions du staff technique, affirmant : « C'est l'entraîneur qui prend les décisions, et je dois les accepter et avancer en conséquence. Cela ne change rien à ma confiance envers l'entraîneur, le staff technique ou tout autre joueur de ce club. »

Il a conclu ses propos en déclarant : « Cela ne change rien à mon objectif de gagner chaque match qui m'attend », exprimant son espoir que la victoire contre l'AS Roma représente un véritable tournant dans la saison de Manchester United, et ajoutant : « Cela doit être un tournant. »