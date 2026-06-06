Le Portugal a remporté sa rencontre amicale face au Chili samedi. Au Estádio Nacional do Jamor, près de Lisbonne, les hommes du sélectionneur Roberto Martínez l’ont emporté 2-1. Les buts de Gonçalo Guedes et Bruno Fernandes ont été inscrits en seconde période, alors que les deux équipes évoluaient à dix contre dix. Avant le coup d’envoi de la Coupe du monde, le Portugal effectuera un ultime test : il défiera le Nigeria le 10 juin à Leiria.

Les Portugais ont d’ailleurs entamé la rencontre pied au plancher et auraient pu ouvrir le score dès l’entame. Un centre précis de João Cancelo trouvait la tête de Rúben Dias, contraignant le gardien Lawrence Vigouroux à une parade réflexe de grande classe.

Les Portugais ont ensuite accentué leur pression : Rafael Leão, bien servi par une talonnade géniale de Cristiano Ronaldo, a vu son tir rasant frôler le poteau.

Le scénario de la première période ne variait guère : le Portugal attaquait, le Chili défendait. Les Sud-Américains évitaient de justesse la catastrophe lorsque Ronaldo glissait le ballon entre les jambes de Vigouroux, mais l’arbitre signalait logiquement un hors-jeu.

Juste avant la mi-temps, le match a failli tourner au vinaigre : João Cancelo et Felipe Faundez se sont accrochés sur la ligne de fond, puis Rafael Leão et Iván Román ont échangé plusieurs poussées. Les deux joueurs ont été expulsés, laissant leurs équipes à dix.

À la mi-temps, et à la grande déception des spectateurs, Ronaldo reste aux vestiaires ; il est remplacé par Guedes, qui voit son coéquipier Cancelo manquer de peu le cadre d’une belle reprise acrobatique. Vigouroux sauve alors son camp d’un réflexe remarquable.

Peu après cet arrêt, le gardien chilien a dû s'incliner. Rúben Neves a servi son coéquipier Guedes, qui a ouvert le score d'une volée puissante après un premier contrôle parfait : 1-0.

À un quart d’heure de la fin, le gardien de Swansea Vigouroux encaisse un deuxième but. Guedes sert Francisco Conceição, qui transmet immédiatement à Fernandes. La star de Manchester United ajuste une frappe limpide des vingt mètres : 2-0.

Sorti de nulle part, le Chili, non qualifié pour la Coupe du monde, a réduit le score dans le temps additionnel : Lucas Cepeda a guetté une ouverture à l’entrée de la surface et glissé le ballon entre les jambes de Neves (2-1).