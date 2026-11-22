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Bruno Fernandes, capitaine de Manchester United, s'est dit fier des efforts fournis par ses coéquipiers face à Liverpool, malgré la défaite (4-0) concédée à Anfield, dimanche soir. Selon lui, le score ne reflète pas l'ensemble de ce qu'ont montré les joueurs, notamment après l'infériorité numérique subie par son équipe dès les premières minutes.

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Au micro de l'émission « Match of the Day », Fernandes a estimé qu'une défaite face au rival historique restait toujours douloureuse. Il a expliqué que l'expulsion de Leny Yoro en début de rencontre avait considérablement changé le cours du match et compliqué la tâche de Manchester United face à Liverpool.

Il a ajouté, dans des propos rapportés par la BBC : « C'était un match difficile. Perdre contre notre rival, c'est toujours mauvais. Au bout de 15 minutes, le scénario du match change complètement, et cela rend les choses très compliquées pour nous. »

Le capitaine de Manchester United a souligné que les joueurs avaient tenté de donner le meilleur d'eux-mêmes malgré des circonstances difficiles , assurant que le score ne reflétait pas les points positifs apparus dans le jeu de l'équipe, alors que ses coéquipiers ont cherché à se créer des occasions et à revenir dans la rencontre, malgré le fait d'évoluer à dix.

Il a poursuivi : « Tout le monde a donné le maximum. Le score ne le reflétera pas, il va même masquer beaucoup de choses positives proposées par l'équipe. Nous nous sommes créé de nombreuses occasions pour tenter de renverser le cours du match, même à un joueur de moins. »

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Fernandes a indiqué que ses coéquipiers avaient fourni un gros effort physique tout au long de la rencontre et n'avaient cessé de courir et de se battre malgré la difficulté de la tâche. Il a toutefois regretté les deux buts supplémentaires encaissés en seconde période, alors que l'équipe était menée de deux buts à la pause.

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Il a précisé : « Tout le monde a fait de gros efforts et a énormément couru, mais malheureusement, nous n'avons pas pu éviter deux autres buts en seconde période. Nous devons maintenant passer à autre chose et nous concentrer sur le prochain match de Ligue des champions, en essayant d'y obtenir le meilleur résultat possible. »

Le capitaine de Manchester United a insisté sur l'importance de ne pas baisser les bras après avoir été mené de deux buts, saluant le courage de ses coéquipiers, qui ont tenté de rester fidèles à leur style de jeu au lieu de se contenter de reculer en défense, malgré la supériorité numérique de Liverpool.

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Il a ajouté : « L'équipe a fourni de gros efforts, nous avons été très courageux. À certains moments, nous avons perdu le ballon, mais nous essayions de jouer, nous essayions de faire quelque chose dans ce match, et nous n'avions pas peur. »

Fernandes a reconnu que la volonté de Manchester United de continuer à jouer et à se projeter vers l'avant avait parfois entraîné des pertes de balle et offert des occasions supplémentaires à Liverpool. Il a néanmoins affirmé préférer voir son équipe rester attachée à ses idées plutôt que d'abdiquer et de se contenter de défendre.

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Il a expliqué : « Il y a eu des moments où nous avons peut-être trop joué et où nous avons fini par encaisser des buts, mais je préfère cela, voir mon équipe en confiance et répéter les idées que nous voulons mettre en place, plutôt que de simplement défendre et avoir peur de tout ce que nous pourrions tenter. »

Le capitaine de Manchester United a souligné que les résultats restaient l'objectif principal de l'équipe, tout en estimant que la prestation avait montré de nombreux aspects positifs sur lesquels s'appuyer pour la suite, notamment l'esprit combatif et l'envie de rivaliser malgré des circonstances difficiles.

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Fernandes a conclu en exprimant sa fierté envers ses coéquipiers du vestiaire, malgré la lourde défaite face à Liverpool : « Nous voulons des résultats, mais ce n'était pas possible aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons analyser, et j'ai vu beaucoup d'esprit combatif dans l'équipe. Le score ne le reflétera pas, mais je suis très fier de chacun dans le vestiaire. »

Manchester United occupe la 19e place (avant-dernière) du classement de Premier League avec 8 points, et n'a remporté qu'une seule victoire depuis le début de la compétition.