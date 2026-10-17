Le PSV s’est retrouvé à dix samedi après-midi sur le terrain de l’ADO La Haye après l’expulsion de Sven Mijnans. L’attaquant, qui avait auparavant ouvert le score de superbe manière pour le club d’Eindhoven, a reçu un deuxième carton jaune juste avant la pause. Sur ESPN, Arnold Bruggink a un avis très tranché sur les deux fautes.

Le PSV semblait parti pour un après-midi relativement tranquille à La Haye. Mijnans a donné l’avantage aux siens après 21 minutes, mais a été averti à la 38e minute pour avoir retenu un adversaire. Cinq minutes plus tard, il a de nouveau écopé d’un carton jaune après un tacle beaucoup trop tardif dans la surface de réparation adverse.

Sur ESPN, Bruggink critique surtout le premier carton jaune reçu par Mijnans. « Ce n’est pas un carton jaune », affirme catégoriquement le consultant. « Quand un attaquant fait ça, c’est tout de suite jaune. Mais quand un défenseur le fait, ce n’est jamais jaune. »

Bruggink ne comprend guère la décision de l’arbitre de sanctionner immédiatement Mijnans pour avoir retenu son adversaire. « Le premier est ridicule, je trouve ça vraiment ridicule », insiste l’ancien footballeur. En revanche, il n’a aucun doute sur le deuxième carton jaune.

« Quand on sait qu’on a déjà un jaune, on ne doit évidemment jamais faire ça. Jamais », poursuit Bruggink, qui voit que Mijnans comprend aussitôt qu’il est en difficulté. « C’est tout simplement un carton jaune. Il n’y a aucune discussion possible. »

Selon Jan Joost van Gangelen, Mijnans a complètement mal évalué la situation lors de sa deuxième faute. Le joueur du PSV semblait penser qu’il arriverait au ballon bien avant son adversaire, mais il est finalement intervenu beaucoup trop tard. « Une erreur d’appréciation totale. C’est incroyable, quand même, non ? », réagit Bruggink.

Le consultant est en revanche plein d’admiration pour le but par lequel Mijnans avait donné l’avantage au PSV. Après un bel appel en profondeur de Guus Til, l’attaquant a récupéré le ballon et l’a envoyé dans le petit filet opposé de son mauvais pied. « Techniquement, ce n’est vraiment pas un ballon facile à jouer. Un ballon très difficile, avec son mauvais pied. C’est vraiment un but magnifique. Superbe », s’enthousiasme Bruggink.







