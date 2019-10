Bruges-PSG : Mbappé pressenti, un doute entre Cavani et Icardi

Trop justes pour jouer 90 minutes selon Thomas Tuchel, Kylian Mbappé et Edinson Cavani postuleraient quand même à une place dans le XI mardi à Bruges.

Si le devrait bien démarrer en 4-3-3 mardi à Bruges (21h), le mystère reste entier concernant la composition du trio offensif. Auteur d'un retour tonitruant vendredi à Nice (1-4), Kylian Mbappé ne serait pas encore en mesure de disputer 90 minutes, selon son coach , au même titre qu'Edinson Cavani. Mais les deux joueurs postuleraient tout de même à une place dans le onze de départ.

Tuchel : "Jouer 90 minutes, c'est trop pour Mbappé"

Selon nos informations, les deux hommes étaient même alignés ensemble lors de l'ultime mise en place effectuée au Stade Jan-Breydel ce mardi. Cavani était en pointe et Mbappé sur l'aile gauche. Ils étaient accompagnés sur le côté droit d'Angel Di Maria, double buteur à Nice le week-end dernier. De là à y voir un signe pour la composition de l'équipe parisienne face aux Belges ? Peut-être.

Herrera pour remplacer Gueye ?

Cela signifierait que Mauro Icardi démarrerait sur le banc. Une demi-surprise tout de même, d'autant que Cavani n'a plus joué avec le Paris Saint-Germain depuis le 25 août dernier, face à (4-0), et que l'Argentin s'est montré convaincant sur ses trois dernières titularisations. Ce mardi soir, les deux hommes étaient en balance pour démarrer à la pointe de l'attaque parisienne.

Au milieu de terrain, Thomas Tuchel a annoncé en conférence de presse que l'option la plus logique pour remplacer Idrissa Gueye (blessé) serait Ander Herrera. L'ancien Mancunien pourrait être associé à Marco Verratti et Marquinhos. En défense, il ne devrait pas y avoir de surprise non plus, avec Thomas Meunier à droite, Juan Bernat à gauche, et la paire Silva-Kimpembe en charnière centrale.

La compo probable du PSG :

Navas - Meunier, Silva, Kimpembe, Bernat - Verratti, Marquinhos, Herrera - Di Maria, Cavani (ou Icardi), Mbappé.