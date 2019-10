Bruges, Clément : "Gagner contre le PSG serait un miracle"

L'entraîneur du club belge est conscient que son équipe a peu de chances de l'emporter face au PSG, mais compte jouer sa chance à fond.

Bruges espère réaliser un nouveau coup ce mardi soir en . Il y a quelques semaines, le club belge était à deux doigts de s'imposer face au à Santiago Bernabeu et a finalement dû concéder le match nul dans les derniers instants de la partie. Toujours invaincu cette saison toutes compétitions confondues, Bruges compte montrer, de nouveau, un bon visage face au ce mardi.

En conférence de presse, Philippe Clément a avoué qu'un encore plus grand défi attend son équipe face au PSG : "Nous ne faisons aucun calcul. Finir à la troisième place serait exceptionnel. Nous devons prendre match après match, à commencer par celui de mardi. Gagner contre le PSG ce serait un miracle. Les attentes du monde extérieur ne sont jamais plus élevées que nos propres attentes. Nous avons un groupe de joueurs qui a faim et veut obtenir beaucoup".

"Le Real ou le PSG ont plus de qualités que nous"

"Ils montrent cela par leur audace, leur manière de jouer, comme à Madrid. Ils ont cette conviction, et ils la montreront encore. Mais je suis convaincu que le PSG est actuellement un plus grand challenge encore. Ils ont battu le Real 3-0 à domicile, cela veut quand même dire quelque chose. Mardi, nous avons beaucoup à gagner et rien à perdre, comme à Madrid. C'est un test pour voir jusqu'où peuvent aller les joueurs", a ajouté l'entraîneur du club belge.

Philippe Clément ne rend toutefois pas les armes avant le combat : "La philosophie est toujours la même, la différence réside dans les détails. Les joueurs croient aussi de plus en plus en leurs qualités. Nous pouvons faire mal à tout le monde, mais contre le PSG nous devons être réalistes: nous devrons tout donner pour obtenir quelque chose. C'est clair que le Real ou le PSG ont plus de qualités que nous. Mais dans un match, on peut faire des choses spéciales. Nous l'avons déjà fait".

"Normalement, tu es content quand tu peux réaliser un miracle par saison. Mais on veut toujours plus. Un point est un point et une victoire serait un miracle. Tout ce que je veux, c'est que mes joueurs donnent le meilleur d'eux-mêmes, qu'ils osent jouer au football, fassent le pressing et ne cèdent rien à leurs adversaires. Si tu attends le PSG dans tes 16 mètres, ils vont jouer, ils le font chaque semaine en ", a conclu le technicien belge.