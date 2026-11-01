Cristian Brocchi, invité de l’émission d’après-match de DAZN, donne son avis sur le changement opéré par Gerry Cardinale : « C’est lui qui a changé. Il porte un regard différent sur l’équipe et sur tout ce qui l’entoure. Hier, il a organisé un dîner avec nous tous, anciens joueurs ; aujourd’hui, Kaká était au stade… Il essaie de recréer ce qui a toujours été à la base des succès de l’AC Milan. Et selon moi, il a vraiment changé en tant que personne. De ce point de vue, il prend de nouvelles initiatives qui suscitent affection et attachement. »
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Brocchi souligne : « Cardinale a changé. Il cherche à recréer ce qui, à l’AC Milan, a toujours été à la base des succès. »
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