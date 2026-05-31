Brobbey se montre d’une franchise rare au sujet de son ressenti sur la situation actuelle de l’Ajax

Brian Brobbey garde un œil attentif sur l’Ajax, comme il le confie dans une longue interview à Voetbal International. L’attaquant de Sunderland, auteur d’une première saison convaincante en Premier League, sait que son ancien club a traversé une année décevante.

Transféré l’été dernier à Sunderland contre 20 millions d’euros, l’attaquant avait quitté l’Ajax dans un climat quelque peu tendu. « Non, non, certainement pas, l’Ajax est et restera toujours dans mon cœur. J’essaie toujours de regarder tous les matchs sur mon iPad. Ça n’a pas été une saison facile, ce n’est pas agréable de voir l’Ajax dans cet état, pour être honnête. C’est pénible, pénible, oui. »

Malgré la 5e place en Eredivisie et un billet pour le tour préliminaire de la Ligue Europa Conférence, il estime que l’Ajax va rebondir. « Ils ont recruté un nouveau directeur technique (Jordi Cruijff) et un nouvel entraîneur va aussi arriver, d’après ce que j’ai vu. Donc j’espère que ça va s’arranger, oui. »

Brobbey n’a inscrit que sept buts lors de sa dernière saison au club. « Je n’ai pas marqué beaucoup, mais d’autres aspects, comme la conservation du ballon et mon apport au collectif, ont été satisfaisants. Farioli m’a toujours poussé à persévérer, me rappelant que j’étais important à ses yeux. J’ai retenu une chose : il faut toujours continuer. Il m’a toujours aligné. »

« Ce n’était pas la saison que j’avais espérée à l’Ajax, mais il me trouvait important et voyait ce que j’apportais à l’équipe. Donc, en fait, j’en garde un bon souvenir », a déclaré Brobbey, qui, avec Sunderland, a réussi à décrocher de manière surprenante une place en Ligue Europa lors de la dernière journée de la saison.

« J’espérais qu’Ajax se qualifie aussi pour l’Europa League afin de pouvoir les affronter. Cela aurait été sympa de revenir au Johan Cruijff Arena, mais bon, malheureusement », déclare l’attaquant néerlandais basé en Angleterre.

La priorité de Brobbey est désormais la Coupe du monde avec la sélection néerlandaise : l’attaquant a été retenu par le sélectionneur Ronald Koeman dans la liste des 26 joueurs pour la phase finale.