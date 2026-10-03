Brobbey et Van Dijk apparaissent soudainement sur les radars du même grand club

La Juventus a suivi de très près l’évolution de l’équipe des Pays-Bas durant cette trêve internationale. Le géant italien a inscrit Virgil van Dijk et Brian Brobbey sur sa liste de souhaits, rapporte La Gazzetta dello Sport.

Jeudi dernier, des émissaires de la Juventus étaient présents à la Johan Cruijff ArenA, lorsque les Pays-Bas ont affronté l’Allemagne (1-1). Selon toute vraisemblance, pour observer deux internationaux : Brobbey et Van Dijk.

Brobbey a laissé une très bonne impression en début de match, avant de sortir sur blessure après 35 minutes. Van Dijk a cru ouvrir le score très tôt de la tête, mais son but a été refusé.

Malgré cela, la Juventus reste très positive au sujet du duo, assure-t-on. Van Dijk apparaît comme une option réaliste pour l’été prochain, au moment où son contrat avec Liverpool arrivera à son terme. Brobbey continuera lui aussi d’être analysé dans les prochaines semaines.

L’attaquant est encore sous contrat jusqu’en 2029 avec Sunderland et devrait coûter environ 40 millions d’euros. Selon La Gazzetta, la Juventus entretient toutefois une « excellente relation » avec l’entourage de Brobbey, ce qui rend un transfert réaliste.

Les deux joueurs semblent s’inscrire dans un plan plus large de la Juventus, visant à apporter de nouvelles impulsions de qualité à l’effectif. Depuis des années, les performances sportives du club sont décevantes.

Dans le même temps, Teun Koopmeiners peut chercher un autre club en vue de la prochaine période de transferts. Le gaucher n’a plus guère de perspectives à Turin. L’été dernier déjà, la Juventus voulait s’en séparer, mais aucune solution adéquate n’avait alors été trouvée.