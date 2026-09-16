Manchester United a été éliminé de manière douloureuse mercredi soir en Carabao Cup. À domicile, il a très vite pris l’avantage 2-0, avant de s’incliner 2-3 face à Brighton & Hove Albion après une remontée sensationnelle.

Très remanié, Manchester United a démarré sur les chapeaux de roue et n’a eu besoin que de huit minutes pour ouvrir le score. Le jeune Shea Lacey, 19 ans, a reçu le ballon dans la surface de réparation de Youri Tielemans, s’est créé un peu d’espace pour frapper et a parfaitement placé le ballon dans le petit filet : 1-0.

L’équipe locale ne voulait pas s’arrêter là et, en un rien de temps, le deuxième but est aussi tombé. Après une perte de balle grossière de Brighton, Marcus Rashford a pu accélérer ; sa tentative a d’abord été repoussée, mais la reprise de Mason Mount était imparable.

Ensuite, United a pu lever un peu le pied, ce qui a entraîné plusieurs situations dangereuses devant le but du gardien de coupe Karl Darlow. La frappe lointaine d’Olivier Boscagli est passée de peu au-dessus, Malick Yalcouyé a tiré juste à côté après une contre-attaque dangereuse et Pascal Gross a ajusté d’un peu trop haut à bout portant.

Malgré tout, les Seagulls sont revenus dans le match avant la pause. Un long ballon a été complètement mal apprécié par Ayden Heaven et, comme Darlow a refusé de sortir de son but, le ballon est arrivé jusqu’à Charalampos Kostoulas. L’attaquant grec s’est retrouvé dans un angle difficile, mais est tout de même parvenu à pousser le ballon au fond : 2-1.

Après la pause, tout a mal tourné pour United. Après une perte de balle dans sa propre moitié de terrain, Gross a pu en profiter pour égaliser à 2-2 et, comme si cela ne suffisait pas, le 2-3 est tombé peu après. Maxim De Cuyper était bien placé et a pu donner l’avantage à Brighton à bout portant. Une remontée sensationnelle, donc, des visiteurs, sous les sifflets venus des tribunes d’Old Trafford.

Michael Carrick a senti le danger venir et a décidé de faire entrer Bruno Fernandes. United a accentué la pression, avec une énorme occasion pour Rashford, mais il a échoué face à face avec Jason Steele. Brighton s’est ainsi imposé à Old Trafford.