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Siep Engelen

Traduit par

Brighton réalise une remontée sensationnelle et sort Manchester United de la Coupe de la Ligue anglaise

Manchester United vs Brighton
Manchester United
Brighton
Carabao Cup

Manchester United a été éliminé de manière douloureuse mercredi soir en Carabao Cup. À domicile, il a très vite pris l’avantage 2-0, avant de s’incliner 2-3 face à Brighton & Hove Albion après une remontée sensationnelle.

Très remanié, Manchester United a démarré sur les chapeaux de roue et n’a eu besoin que de huit minutes pour ouvrir le score. Le jeune Shea Lacey, 19 ans, a reçu le ballon dans la surface de réparation de Youri Tielemans, s’est créé un peu d’espace pour frapper et a parfaitement placé le ballon dans le petit filet : 1-0.

L’équipe locale ne voulait pas s’arrêter là et, en un rien de temps, le deuxième but est aussi tombé. Après une perte de balle grossière de Brighton, Marcus Rashford a pu accélérer ; sa tentative a d’abord été repoussée, mais la reprise de Mason Mount était imparable.

Ensuite, United a pu lever un peu le pied, ce qui a entraîné plusieurs situations dangereuses devant le but du gardien de coupe Karl Darlow. La frappe lointaine d’Olivier Boscagli est passée de peu au-dessus, Malick Yalcouyé a tiré juste à côté après une contre-attaque dangereuse et Pascal Gross a ajusté d’un peu trop haut à bout portant.

Malgré tout, les Seagulls sont revenus dans le match avant la pause. Un long ballon a été complètement mal apprécié par Ayden Heaven et, comme Darlow a refusé de sortir de son but, le ballon est arrivé jusqu’à Charalampos Kostoulas. L’attaquant grec s’est retrouvé dans un angle difficile, mais est tout de même parvenu à pousser le ballon au fond : 2-1.

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Après la pause, tout a mal tourné pour United. Après une perte de balle dans sa propre moitié de terrain, Gross a pu en profiter pour égaliser à 2-2 et, comme si cela ne suffisait pas, le 2-3 est tombé peu après. Maxim De Cuyper était bien placé et a pu donner l’avantage à Brighton à bout portant. Une remontée sensationnelle, donc, des visiteurs, sous les sifflets venus des tribunes d’Old Trafford.

Michael Carrick a senti le danger venir et a décidé de faire entrer Bruno Fernandes. United a accentué la pression, avec une énorme occasion pour Rashford, mais il a échoué face à face avec Jason Steele. Brighton s’est ainsi imposé à Old Trafford.

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