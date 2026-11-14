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Brighton & Hove Albion se prépare à rivaliser avec le Real Madrid et Barcelone pour recruter Vitao, défenseur central de l’Atlético Mineiro, lors du mercato de janvier. Le défenseur brésilien de 18 ans est évalué à environ 12 millions de livres sterling par son club d’enfance, après une saison où il s’est révélé en Amérique du Sud.

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Brighton entre dans la course pour le Sud-Américain

Selon TEAMtalk, Brighton est prêt à passer à l’offensive pour Vitao, dont la progression rapide est suivie par des clubs en Angleterre, en Espagne, en France et en Italie. Passé par les équipes de jeunes de Mineiro, le défenseur central adolescent est depuis longtemps considéré au sein du club comme un talent capable d’atteindre l’élite européenne. Ses prestations pleines de maîtrise avec l’équipe première l’ont désormais placé dans le viseur de plusieurs cadors.

Sa saison de révélation établit une référence pour son prix

Malgré son jeune âge, le joueur formé au club compte déjà 18 apparitions toutes compétitions confondues avec la formation de Belo Horizonte, au cours d’une saison de révélation remarquée chez les seniors. Neuf de ces matches ont eu lieu dans l’élite brésilienne, où il a également inscrit un but tout en affichant régulièrement un haut niveau en défense.

Selon le média, ses dirigeants aimeraient idéalement le conserver jusqu’à l’été 2027, mais ils s’attendent à recevoir des offres formelles en provenance des cinq grands championnats européens dans les prochaines semaines. Une offre atteignant leur évaluation de 12 millions de livres sterling au début de la nouvelle année ferait de ce jeune espoir l’une des ventes les plus chères de l’histoire du club brésilien.

Les cadors européens surveillent le jeune international

Réputés pour dénicher de jeunes talents en Amérique du Sud, les responsables du recrutement de Brighton suivent de près l’évolution du défenseur depuis longtemps. Mais obtenir sa signature sera loin d’être simple, compte tenu du calibre des concurrents européens qui s’intéressent à lui à l’approche du mercato hivernal.

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Des recruteurs présents en Amérique du Sud pour le Real Madrid ont observé à plusieurs reprises l’international brésilien des moins de 20 ans, tandis que le FC Barcelone, le Paris Saint-Germain et l’AC Milan suivent également de près sa progression. Avec autant de clubs de premier plan sur ses traces, les dirigeants de Brighton savent qu’ils devront agir vite s’ils veulent remporter la course à sa signature.

Son contrat pèse dans les négociations hivernales

Pour l’heure, Vitao reste pleinement concentré sur le maintien de son niveau de performance dans le championnat national et sur la poursuite de sa progression dans son pays cette saison. Mineiro dispose d’une position solide dans les négociations après avoir fait signer à l’adolescent, en janvier, un nouveau contrat courant jusqu’en 2028, ce qui lui permet de le conserver jusqu’à l’arrivée d’une offre satisfaisante. Un départ vers le football européen semble néanmoins inévitable prochainement, alors que Brighton prépare son offensive hivernale.