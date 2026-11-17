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Brighton & Hove Albion prépare une première offre officielle pour Vitao, défenseur central de 18 ans, alors que l’Atlético Mineiro tente de lui faire signer un nouveau contrat. Le joueur est actuellement lié au club brésilien jusqu’en décembre 2028 par un contrat assorti d’une clause libératoire de 20 millions d’euros (16,7 millions de livres sterling) pour les clubs étrangers.

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Brighton mène la course européenne au recrutement

Selon TEAMtalk, Brighton s’apprête à faire la première offre pour Vitao, qu’il suit de près depuis longtemps . La cellule de recrutement du club de la côte sud de l’Angleterre a mené un travail approfondi pour devancer Everton, son rival de Premier League, dans la course à sa signature. De son côté, le club de Belo Horizonte cherche à accorder au jeune joueur une importante augmentation de salaire afin de renforcer sa position dans les négociations.

Les négociations contractuelles achoppent sur la valorisation du joueur

Une prolongation du défenseur central permettrait au club brésilien de relever sa clause libératoire et de protéger son précieux joueur. Le club détient actuellement 80 % de ses droits économiques, tandis que le joueur et ses représentants possèdent les 20 % restants. Les dirigeants restent déterminés à refuser toute offre inférieure au montant de sa clause libératoire lors du prochain mercato hivernal.

Toutefois, selon le même article, les responsables du club ont fixé en privé un seuil minimum de 18 millions d’euros (15 millions de livres sterling), en dessous duquel ils n’envisageraient même pas d’entamer des négociations sérieuses en janvier. Dans l’idéal, les décideurs espèrent conserver le joueur au moins jusqu’à l’été prochain. Ils estiment que des matches réguliers supplémentaires au Brésil favoriseront sa progression et augmenteront sa valeur sur le marché des transferts.

Les grands clubs européens suivent sa percée en équipe première

Au-delà de l’intérêt venu de Premier League, plusieurs des plus grands clubs européens suivent de près la situation du jeune joueur en Amérique du Sud. Les géants de la Liga, le Real Madrid et le FC Barcelone, surveillent tous deux ses progrès, tout comme le champion de France, le Paris Saint-Germain, et l’AC Milan, pensionnaire de Serie A.

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Les recruteurs à travers l’Europe sont impressionnés par la manière dont cet international brésilien chez les jeunes allie puissance physique et domination dans les airs à une grande sérénité technique balle au pied. Ces qualités l’ont aidé à s’imposer régulièrement dans l’équipe première d’Eduardo Dominguez cette saison, avec laquelle il compte déjà environ 18 apparitions et un but.

Un départ cet hiver se précise

Même s’il reste difficile de faire venir le jeune joueur du Brésil en pleine saison européenne, la perspective d’un transfert en janvier prend progressivement de l’ampleur. Brighton ayant pris bien plus d’avance que ses rivaux dans ce dossier, une première offre de la direction du club est attendue prochainement. Par ailleurs, les difficultés persistantes de l’Atlético Mineiro à lui faire signer un contrat amélioré laissent penser qu’un départ vers l’Europe n’est désormais plus qu’une question de temps.