Brighton, Maupay : "Quitter la France, le meilleur choix de ma carrière"

L'attaquant de Brighton est revenu sur son départ de l'AS Saint-Etienne pour rejoindre l'Angleterre en 2017.

Ce n'était pas le Français le plus attendu en , et pourtant c'est peut-être celui qui brille le plus lors de cette première partie de saison. Neal Maupay explose sous les couleurs de & Hove Albion cette saison avec 7 buts en 18 matches de championnat. L'attaquant de 23 ans est le meilleur buteur français du championnat anglais devant Lys Mousset (6 buts), mais surtout devant Sébastien Haller et Alexandre Lacazette.

Pourtant, Neal Maupay a dû galérer pour en arriver là. L'avant-centre français a dû prendre le risque d'évoluer à Brentford, en seconde division, pendant deux saisons pour finalement découvrir la Premier League. Dans un entretien accordé à Le Parisien, Neal Maupay est apparu très fier de la revanche qu'il a pris sur le destin et sur ceux qui ne lui ont pas fait confiance. L'attaquant français est heureux d'avoir pris le risque de rejoindre l' dans une division inférieure pour progresser et avoir du temps de jeu.

"Puel m'a mis à la porte"

"Le choix de l'exil ? C’est le meilleur choix de ma carrière. J’avais besoin d’un nouveau départ. J’en avais un peu marre de passer pour le petit qui avait débuté en professionnel à 16 ans. On ne me parlait jamais du présent. La mentalité anglaise me convient parfaitement. Ici, ça bosse et ça se plaint beaucoup moins. En , on se tire parfois vers le bas. Ça m’amuse. Avant de partir de Saint-Étienne, où le coach (Oscar Garcia ndlr) ne croyait pas en moi, je me suis fait rembarrer partout. C’est mon agent qui devait taper à la porte des clubs. Ils pensaient tous que l’herbe était plus verte ailleurs", a expliqué l'avant-centre de Brighton.

L'attaquant français dispose de la double nationalité et pourrait envisager de jouer pour l' . Si Neal Maupay rêve secrètement de disputer les JO avec les Bleus en 2020, il n'a pas fermé la porte à une convocation avec l'Albiceleste : "Je n’ai encore jamais eu de contact avec la Fédération. Depuis quelques semaines, de nombreux fans argentins m’écrivent sur les réseaux sociaux. Si je suis contacté, j’aurai une vraie réflexion".

Formé à Nice, l'attaquant de 23 ans est revenu sur son départ des Aiglons : "L'entraîneur de l'époque (Claude Puel, ndlr) m'a mis à la porte. Cela a été un crève-coeur. Mon ambition était de m'imposer dans mon club de coeur, comme je l'avais fait dans toutes les catégories jeunes, et devenir son attaquant phare. Je n'ai pas eu cette chance. Il y a un petit goût d'inachevé bien sûr. Un retour à Nice ? "'y ai fait toutes mes gammes depuis les benjamins. Si un jour Nice m'appelle, je réfléchirai. Dans le football, on ne sait jamais, mais pour le moment, ce n'est pas du tout à l'ordre du jour. Chacun a ses projets et je suis convaincu que je peux viser encore plus haut".