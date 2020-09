s’en est sorti miraculeusement samedi après-midi sur la pelouse de et peut remercier les dieux du football. Les Red Devils peuvent aussi remercier Leandro Trossard, le milieu de terrain de Brighton.

Sans l’imprécision ou le manque de chance du Belge, les hommes d’Ole Gunnar Solskjaer n’auraient jamais pu décrocher cette victoire inespérée.

"Incroyable, c’est un sentiment que je ne peux pas décrire, nous étions la meilleure équipe aujourd'hui, a déclaré le milieu sur BT Sport. On méritait au moins un point, c'est dommage. Il y avait cinq minutes supplémentaires et nous avons joué au moins sept."

Si les Seagulls se plaignent de la décision arbitrale qui a entraîné un penalty pour ManU alors que le match était terminé, le triste record de Trossard aurait pu éviter bien des maux à son équipe.

3 - Leandro Trossard is the first player to hit the woodwork three times in a match since Cristiano Ronaldo vs United in October 2006. Postman. #BHAMUN pic.twitter.com/RMLTquZDNa