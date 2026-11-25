Comment regarder Brighton & Hove Albion - Universitatea Craiova avec un VPN

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Présentation du match

Ligue Conférence - Journée 4 26 nov. 2026 - 12:45 The American Express Community Stadium

Brighton & Hove Albion reçoit Universitatea Craiova en Ligue Conférence à l’American Express Community Stadium. Cette rencontre de la phase de ligue marque le retour du football européen sur la côte sud.

L’équipe de Fabian Hurzeler aborde ce match après un revers douloureux sur la scène nationale. Brighton s’est incliné 2-0 à Hull City dimanche, Oli McBurnie ayant inscrit deux buts dans le temps additionnel après l’expulsion de Costinha pour un deuxième avertissement.

Avant ces buts tardifs, Brighton s’était créé des occasions, mais s’était heurté au gardien de Hull, Konstantinos Tzolakis. Hurzeler a ensuite estimé que ses joueurs avaient précipité leurs actions et manqué de patience. Il a également souligné que son équipe devait fournir plus d’efforts que ses adversaires.

Avant cette défaite, Brighton avait remporté deux matches de Premier League consécutifs face à Manchester City et Brentford. Le club a également battu Getafe dans cette compétition le 5 novembre et occupe la cinquième place du classement de la Ligue Conférence.

Craiova arrive en Angleterre en confiance. L’équipe de Filipe Coelho a largement battu UTA Arad 6-2 à l’extérieur dimanche, en Superliga roumaine, après une victoire 2-0 contre Egnatia en Ligue Conférence plus tôt ce mois-ci.

Le club roumain occupe la huitième place du classement européen. L’écart entre les deux équipes est donc faible, et chacune veut poursuivre sur sa lancée dans la compétition.

Voici tout ce qu’il faut savoir sur l’heure du coup d’envoi, la diffusion et les équipes.

Actualité des équipes et effectifs