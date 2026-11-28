Comment regarder Brighton & Hove Albion - Newcastle United avec un VPN

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Présentation du match

Premier League - Journée 12 29 nov. 2026 - 09:05 The American Express Community Stadium

Brighton & Hove Albion reçoit Newcastle United dimanche en Premier League, à l’American Express Community Stadium. Brighton occupe la deuxième place du classement, tandis que Newcastle est 13e.

L’équipe de Fabian Hurzeler aborde ce match avec le moral après une victoire en Ligue Conférence en milieu de semaine. Malgré une composition largement remaniée, Brighton a battu l’Universitatea Craiova 4-0, avec deux buts et une passe décisive d’Ibrahim Osman.

Ce résultat a permis de réagir à la défaite 2-0 contre Hull City le week-end dernier. Ce revers avait mis fin à une série de victoires en Premier League contre Manchester City et Brentford.

Newcastle se rend sur la côte sud sans victoire lors de ses quatre derniers matches de championnat. Après le nul 2-2 contre Arsenal lors de sa dernière sortie, le gardien Lukas Hornicek a dû repenser à l’égalisation de Noni Madueke, remplaçant de Bukayo Saka, sur une frappe qui a effleuré le haut de son gant.

Hornicek est sous le feu des critiques après ses erreurs contre Coventry, Everton et Arsenal. L’équipe de Matthias Jaissle voudra se montrer plus solide en défense.

Brighton a remporté trois des cinq dernières confrontations entre les deux équipes, même si Newcastle a gagné la plus récente 3-1 en mai. Voici tout ce qu’il faut savoir sur le match, notamment les informations de diffusion, les nouvelles des équipes et leur forme.

Les informations officielles concernant la diffusion de cette rencontre ne sont pas encore disponibles. La chaîne TV et les modalités de diffusion en streaming seront ajoutées dès leur confirmation.

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