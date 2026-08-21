Brighton & Hove Albion vs Aston Villa : détails du match

Premier League - Journée 1 23 août 2026 - 09:00 The American Express Community Stadium

Brighton & Hove Albion et Aston Villa donneront le coup d'envoi le 23 août 2026 à 13h00 GMT (9h00 EST / 14h00 BST / 15h00 SAST).

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Des étincelles dès la 1re journée à l'Amex

Brighton & Hove Albion lance sa campagne de Premier League 2026-2027 en recevant Aston Villa à l'American Express Stadium. Alors que les deux clubs nourrissent de grandes ambitions en vue d'une qualification européenne et d'une stabilité sur la scène nationale, une victoire d'entrée sur la côte sud offrirait une occasion immédiate de frapper un grand coup sur le plan psychologique avant la longue saison de championnat à venir.

Les larges succès à domicile en pré-saison des Seagulls entretiennent la dynamique estivale

Brighton aborde le week-end d'ouverture sur une impressionnante série de matches de préparation. Après l'annulation de son amical programmé contre le FC Annecy à la fin du mois de juillet, Brighton a enchaîné trois victoires consécutives à domicile. Le club a débuté le mois d'août par un succès 4-3 contre le RC Strasbourg, pensionnaire de Ligue 1, avant de poursuivre avec une victoire nette 3-0 face à l'AS Rome, puis de boucler sa préparation le 15 août avec un succès maîtrisé 1-0 contre Bologne.

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Les Villans face à des tests exigeants contre le gratin européen

Aston Villa aborde la 1re journée après un été intense qui a mis à l'épreuve la profondeur de son effectif dans plusieurs compétitions. L'équipe d'Unai Emery a signé des victoires amicales convaincantes contre Walsall (5-0), Indonesia XI (3-1) et BG Pathum United (3-1). Cependant, Villa a ensuite affronté une opposition de très haut niveau, s'inclinant de peu contre le Bayern Munich (2-1), le Paris Saint-Germain en Supercoupe de l'UEFA (2-1) et le Borussia Mönchengladbach (2-1) lors de son dernier galop d'essai le 15 août.

Historique des confrontations directes : des duels côtiers très disputés

Les récentes confrontations entre Brighton et Aston Villa ont systématiquement donné lieu à des matches serrés et tactiques. Lors de leur dernière rencontre de championnat en février 2026, Villa s'est imposé 1-0 à Villa Park grâce à un but contre son camp à la 86e minute. Les deux équipes misant sur des transitions rapides dans les couloirs et un pressing structuré, l'ouverture de la saison dimanche s'annonce très indécise, où une seule erreur pourrait s'avérer décisive.

Compositions probables

Brighton & Hove Albion : Bart Verbruggen; Mats Wieffer, Luka Vušković, Pascal Struijk, Ferdi Kadıoğlu; Yasin Ayari, Jack Hinshelwood; Diego Gómez, Georginio Rutter, Maxim De Cuyper; Charalampos Kostoulas

Aston Villa : Emiliano Martínez; Matty Cash, Ezri Konsa, Pau Torres, Ian Maatsen; Boubacar Kamara, Amadou Onana; John McGinn, Emiliano Buendía, Morgan Rogers; Ollie Watkins

Nouvelles des équipes & effectifs

L'entraîneur de Brighton, Fabian Hurzeler, est privé de plusieurs joueurs de l'équipe première pour cette rencontre. Stefanos Tzimas, Evan Ferguson, Carlos Baleba et Yankuba Minteh sont tous répertoriés comme blessés, et aucune composition probable n'a été confirmée avant le coup d'envoi. Des mises à jour seront ajoutées à l'approche du match.

Le manager d'Aston Villa, Unai Emery, fait lui aussi face à des problèmes de sélection. Amadou Onana, Leon Bailey, Johan Manzambi et Alejandro Garnacho sont tous indisponibles en raison d'une blessure. Aucun XI de départ probable n'a été annoncé, et les informations sur l'équipe seront mises à jour dès qu'elles seront disponibles.

Forme

Brighton arrive avec une solide forme de pré-saison, avec quatre victoires lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Sa seule défaite sur cette série a été un revers 3-0 contre Manchester United lors de la dernière journée de Premier League de la saison passée. L'équipe de Hurzeler a inscrit 12 buts lors de ses quatre victoires de pré-saison, dont deux succès consécutifs 4-3 contre Strasbourg et un résultat 3-0 face à Rome, n'encaissant que trois buts sur l'ensemble de ces quatre matches.

Le bilan récent d'Aston Villa raconte une tout autre histoire. L'équipe d'Emery n'a remporté qu'un seul de ses cinq derniers matches, un succès 3-1 contre BG Pathum United en Thaïlande. Elle s'est inclinée contre la Real Sociedad, le Bayern Munich, le Paris Saint-Germain en Supercoupe de l'UEFA et le Borussia Moenchengladbach, encaissant neuf buts au cours de ces quatre défaites tout en n'en marquant que cinq.

Bilan des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes remonte à février 2026, lorsque Aston Villa a battu Brighton 1-0 à Villa Park en Premier League. Avant cela, Brighton avait accueilli Villa en décembre 2025 dans un thriller à sept buts, avec une remontée de Villa pour s'imposer 4-3 à l'American Express Community Stadium. Sur les cinq dernières confrontations en Premier League, Villa a l'avantage avec trois victoires contre deux pour Brighton, pour un match nul. Villa a inscrit 10 buts lors de ces cinq rencontres, tandis que Brighton en a marqué sept.