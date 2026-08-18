Brighton & Hove Albion - Aston Villa, avant-match de Premier League : tout ce qu’il faut savoir

Brighton & Hove Albion vs Aston Villa : détails du match

Premier League - Journée 1 23 août 2026 - 09:00 The American Express Community Stadium

Brighton & Hove Albion et Aston Villa donneront le coup d'envoi le 23 août 2026 à 13h00 GMT (9h00 EST / 14h00 BST / 15h00 SAST).

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Des étincelles pour la 1re journée à l'Amex

Brighton & Hove Albion lance sa campagne 2026/27 de Premier League en recevant Aston Villa à l'American Express Stadium. Alors que les deux clubs nourrissent de grandes ambitions en vue d'une qualification européenne et d'une stabilité sur le plan national, une victoire lors de la journée d'ouverture sur la côte sud offre une occasion immédiate d'envoyer un message psychologique avant la longue saison de championnat qui s'annonce.

Les larges victoires à domicile des Seagulls en pré-saison entretiennent l'élan estival

Brighton aborde le week-end d'ouverture sur une impressionnante série de matches de préparation. Après l'annulation de son amical programmé contre le FC Annecy fin juillet, Brighton a enchaîné trois victoires consécutives à domicile. Le club a entamé le mois d'août en prenant le meilleur sur le RC Strasbourg, pensionnaire de Ligue 1, 4-3, avant d'enchaîner avec un succès net 3-0 contre l'AS Roma, puis de boucler sa préparation le 15 août avec une victoire maîtrisée 1-0 face à Bologne.

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Des tests exigeants pour les Villans face au gratin européen

Aston Villa aborde la 1re journée après un calendrier estival intense qui a mis à l'épreuve la profondeur de son effectif dans plusieurs compétitions. L'équipe d'Unai Emery a signé des victoires amicales confortables contre Walsall (5-0), Indonesia XI (3-1) et BG Pathum United (3-1). Cependant, Villa a affronté une opposition de très haut niveau dans la dernière ligne droite, s'inclinant de peu contre le Bayern Munich (2-1), le Paris Saint-Germain en Super Coupe de l'UEFA (2-1) et le Borussia Mönchengladbach (2-1) lors de son ultime répétition générale le 15 août.

Historique des confrontations : des duels côtiers très serrés

Les rencontres récentes entre Brighton et Aston Villa ont systématiquement donné lieu à des affrontements serrés et tactiques. Lors de leur plus récente confrontation en championnat, en février 2026, Villa s'est imposé 1-0 à Villa Park grâce à un but contre son camp à la 86e minute. Avec deux équipes qui misent sur des transitions rapides sur les côtés et des séquences de pressing structurées, ce match d'ouverture de la saison dimanche s'annonce très indécis, où une seule erreur pourrait s'avérer décisive.

Compositions probables

Brighton & Hove Albion : Bart Verbruggen; Mats Wieffer, Luka Vušković, Pascal Struijk, Ferdi Kadıoğlu; Yasin Ayari, Jack Hinshelwood; Diego Gómez, Georginio Rutter, Maxim De Cuyper; Charalampos Kostoulas

Aston Villa : Emiliano Martínez; Matty Cash, Ezri Konsa, Pau Torres, Ian Maatsen; Boubacar Kamara, Amadou Onana; John McGinn, Emiliano Buendía, Morgan Rogers; Ollie Watkins

Actualités des équipes & effectifs

L'entraîneur de Brighton, Fabian Hurzeler, doit composer sans plusieurs joueurs de l'équipe première pour cette rencontre. Stefanos Tzimas, Evan Ferguson, Carlos Baleba et Yankuba Minteh sont tous annoncés blessés, et aucune composition probable n'a été confirmée avant le coup d'envoi. Des mises à jour seront ajoutées à l'approche du match.

Le manager d'Aston Villa, Unai Emery, fait face à ses propres casse-têtes de sélection. Amadou Onana, Leon Bailey, Johan Manzambi et Alejandro Garnacho sont tous indisponibles en raison de blessures. Aucun onze de départ probable n'a été annoncé, et les informations sur l'équipe seront mises à jour dès qu'elles seront disponibles.

Forme

Brighton arrive en pleine confiance sur cette pré-saison, avec quatre victoires lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Sa seule défaite sur cette série a été un revers 3-0 contre Manchester United lors de la dernière journée de Premier League de la saison passée. L'équipe d'Hurzeler a inscrit 12 buts lors de ses quatre succès en pré-saison, notamment deux victoires consécutives 4-3 contre Strasbourg et un succès 3-0 face à la Roma, tout en n'encaissant que trois buts sur l'ensemble de ces quatre matches.

Le bilan récent d'Aston Villa raconte une autre histoire. L'équipe d'Emery n'a remporté qu'un seul de ses cinq derniers matches, un succès 3-1 contre BG Pathum United en Thaïlande. Elle s'est inclinée face à la Real Sociedad, au Bayern Munich, au Paris Saint-Germain en Super Coupe de l'UEFA et au Borussia Moenchengladbach, encaissant neuf buts lors de ces quatre défaites tout en n'en marquant que cinq.

Bilan des confrontations directes

La confrontation la plus récente entre ces deux équipes remonte à février 2026, quand Aston Villa a battu Brighton 1-0 à Villa Park en Premier League. Avant cela, Brighton avait reçu Villa en décembre 2025 dans un thriller à sept buts, avec une remontée de Villa pour s'imposer 4-3 à l'American Express Community Stadium. Sur les cinq dernières confrontations en Premier League, Villa a l'avantage avec trois victoires contre deux pour Brighton, et un match nul. Villa a inscrit 10 buts lors de ces cinq matches, tandis que Brighton en a marqué sept.