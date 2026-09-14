Brighton & Hove Albion vs Arsenal : détails du match

Premier League - Journée 5 19 sept. 2026 - 10:00 The American Express Community Stadium

Brighton & Hove Albion et Arsenal donneront le coup d'envoi le 19 septembre 2026 à 15 h 00 GMT (11 h 00 EST / 16 h 00 BST / 16 h 00 SAST).

Brighton reçoit Arsenal, leader et toujours parfait, sur la côte sud

Brighton & Hove Albion retrouve l'American Express Stadium pour recevoir le leader du championnat, Arsenal, lors de la 5e journée de Premier League 2026-2027. Après un large succès à l'extérieur sur la scène nationale, l'équipe de Fabian Hürzeler espère tirer profit de l'avantage du terrain pour infliger aux prétendants au titre leur premier faux pas de la saison. Pour l'Arsenal de Mikel Arteta, ce déplacement dans le sud, après des victoires consécutives sur la scène nationale et européenne, constitue un test important alors que le club cherche à préserver son parcours sans faute en Premier League.

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La démonstration à cinq buts de Brighton à Coventry

Brighton & Hove Albion aborde le match de samedi avec beaucoup d'élan après avoir signé une large victoire 5-0 à l'extérieur contre Coventry City lors de la 4e journée, le 13 septembre. Charalampos Kostoulas a ouvert le score à la 35e minute avant que Malick Yalcouyé, Pascal Groß, Lewis Dunk et Yasin Ayari n'ajoutent leurs buts en seconde période pour conclure une prestation impitoyable. Ce résultat fait suite au match nul 1-1 à domicile contre Leeds United lors de la 3e journée et prouve que Brighton dispose d'une vraie puissance offensive malgré des engagements en coupe en milieu de semaine.

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Deux buts en seconde période pour faire tomber Sunderland

Arsenal se rend sur la côte sud avec confiance après avoir décroché une victoire 2-0 de haute lutte à l'extérieur contre Sunderland au Stadium of Light lors de la 4e journée, le 12 septembre. Après une première période sans but, le remplaçant Bruno Guimarães a débloqué la situation à la 58e minute avant que Bukayo Saka ne scelle les trois points sur penalty dans le temps additionnel. Ajoutés à la victoire 2-1 contre Chelsea et au succès 1-0 à l'extérieur contre Naples en Ligue des champions, ces résultats montrent que l'effectif d'Arteta continue d'afficher une remarquable maîtrise tactique et une grande discipline défensive.

La haute intensité de Brighton peut-elle fissurer la solide arrière-garde d'Arsenal ?

Les confrontations passées sur la côte sud ont souvent offert un football rythmé et des dispositifs tactiques dynamiques. Les combinaisons fluides du milieu de terrain de Brighton, menées par Pascal Groß et Yasin Ayari, tenteront de percer la structure axiale d'Arsenal. De son côté, Arsenal comptera sur les déplacements créatifs de Martin Ødegaard et Bukayo Saka pour déverrouiller la défense de Brighton. Avec des points cruciaux déjà en jeu en ce début de saison, la rencontre de samedi promet un scénario de Premier League de très haut niveau dès le coup d'envoi.

Nouvelles des équipes et groupes

Fabian Hurzeler doit composer avec une longue liste d'absents à l'approche de ce match. Yankuba Minteh, Jack Hinshelwood, Stefanos Tzimas, Kaoru Mitoma, Mats Wieffer, Zadok Yohanna et Evan Ferguson sont tous forfaits, ce qui laisse l'effectif de Brighton amoindri à plusieurs postes. Des mises à jour sur leur disponibilité seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Pour Arsenal, William Saliba reste sur la touche, ce qui constitue à ce stade le seul souci de blessure confirmé dans l'effectif de Mikel Arteta. Arsenal devrait par ailleurs disposer d'un groupe au complet pour cette rencontre.

Forme

Brighton arrive en grande forme, avec trois victoires, un nul et une défaite sur ses cinq derniers matches. Sa sortie la plus récente est ce succès 5-0 contre Coventry City, tandis que le club a également battu Aston Villa 4-0 et dominé Tromsoe 4-0 lors des qualifications de Conference League. Brighton a inscrit 13 buts lors de ces cinq rencontres, tout en en concédant huit, même si la défaite 4-3 à Chelsea a mis en évidence une certaine vulnérabilité défensive.

Arsenal a remporté ses cinq derniers matches sans laisser échapper le moindre point. Son résultat le plus récent est une victoire 2-0 à Sunderland, et le club a aussi battu le SSC Napoli 1-0 en Ligue des champions, Chelsea 2-1, Aston Villa 1-0 et Coventry City 3-0. Arsenal a marqué sept buts lors de ces cinq rencontres et n'en a encaissé aucun sur ses trois dernières sorties officielles.

Historique des confrontations

La rencontre la plus récente entre ces deux clubs remonte à mars 2026, quand Arsenal s'était imposé 1-0 à l'American Express Community Stadium. Avant cela, Arsenal avait battu Brighton 2-1 à domicile en Premier League en décembre 2025 et l'avait également emporté 2-0 en Carabao Cup en octobre 2025. Sur les cinq derniers face-à-face, Arsenal compte trois victoires contre aucune pour Brighton, les deux autres matches s'étant soldés par des nuls.