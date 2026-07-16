Brighton & Hove Albion a cédé un « Néerlandais » pour la somme impressionnante de 18 millions d'euros

Diego Coppola quitte Brighton & Hove Albion pour s'engager avec le Paris FC. Les deux clubs l'ont officialisé jeudi sur leurs canaux respectifs. Le montant de la transaction s'élèverait à environ 18 millions d'euros.

Ce défenseur italien de 22 ans, d’origine néerlandaise, avait déjà été prêté au club parisien lors des six derniers mois, ne parvenant pas à s’imposer chez les Seagulls.

Malgré tout, le club anglais réalise une plus-value substantielle : il l’avait recruté l’été dernier pour 11 millions d’euros en provenance de l’Hellas Vérone.

Il n’a disputé que neuf matchs officiels sous les couleurs de Brighton, contre déjà quatorze avec le Paris FC.

Né à Bussolengo, il compte deux sélections avec la Nazionale et possède un père italien ainsi qu’une mère néerlandaise.

À Paris, il a signé jusqu’en 2031. Le club ambitieux espère également recruter Anis Hadj Moussa cet été.

La star de Feyenoord, qui porte les couleurs de l’Algérie en sélection, est née dans la capitale française.