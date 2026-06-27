Brighton déboursera 23 millions d'euros pour recruter le Néerlandais appelé à remplacer Van Hecke

Selon The Athletic et Fabrizio Romano, Pascal Struijk quitte Leeds United pour Brighton & Hove Albion. Les deux clubs ont trouvé un accord verbal sur un montant de transfert de vingt millions de livres sterling, soit environ 23,2 millions d'euros.

Âgé de 26 ans, le défenseur était encore sous contrat à Leeds jusqu’en 2027. Les Peacocks risquaient donc de le perdre gratuitement dans un an, d’où la nécessité d’un départ cet été pour satisfaire toutes les parties.

Leeds aurait aimé le conserver plus longtemps et lui avait proposé une prolongation, mais le défenseur néerlando-belge était prêt à relever un nouveau défi.

Son départ met ainsi un point final à près de huit ans et demi passés à Elland Road. Formé à l’Ajax, le défenseur a disputé 196 matchs officiels pour Leeds et a joué un rôle clé dans les titres de champion de Championship conquis en 2019/20 et 2024/25.

Brighton recherchait activement un nouveau défenseur central après le départ de Jan Paul van Hecke vers Tottenham Hotspur, plus tôt ce mois-ci, pour 52 millions de livres sterling (environ 60,3 millions d’euros).

Struijk n’est pas le seul joueur à quitter Leeds cet été : le club a déjà dit au revoir au gardien Illan Meslier, et Harry Wilson sera officiellement présenté le 1^(er) juillet après avoir trouvé un accord sur son contrat.