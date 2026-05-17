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Brian Brobbey s’illustre sous les couleurs de Sunderland, tandis que Brighton et Brentford subissent des revers dans la course aux places européennes

Everton vs Sunderland
Everton
Sunderland
Premier League
Leeds vs Brighton
Leeds
Brighton
Brentford vs Crystal Palace
Brentford
Crystal Palace
B. Brobbey
J. van Hecke

Dimanche après-midi, Sunderland a fait un pas de plus vers les places européennes. Grâce notamment à une superbe réalisation de Brian Brobbey, les Black Cats ont engrangé trois points précieux, tandis que leurs rivaux directs en laissaient échapper.

L’équipe de Régis Le Bris se déplaçait à Liverpool pour défier Everton, un concurrent direct, dans l’optique de préserver ses chances d’accéder aux places européennes. Sunderland a concédé l’ouverture du score juste avant la mi-temps, sur une frappe lointaine de Merlin Röhl déviée : 1-0.

Après la pause, les Black Cats ont renversé la vapeur : Brobbey, après un crochet qui élimine James Tarkowski, a égalisé d’une frappe puissante à la 59^e minute (1-1).

Le onze de Le Bris, qui avait également aligné Robin Roefs et Lutsharel Geertruida, a alors poursuivi sa marche en avant. Les réalisations d’Enzo Le Fée et de Wilson Isidor ont finalement scellé la victoire et offert les précieux trois points.

Brentford et Brighton

À domicile, Brentford a dû se contenter d’un match nul face à Crystal Palace. Les locaux ont d’abord concédé un penalty transformé par Ismaila Sarr dès l’entame, avant d’égaliser juste avant la mi-temps par Dango Ouattara.

Mais, peu après la reprise, Adam Wharton redonna l’avantage aux Londoniens (52^e). Ouattara, bien servi par Sepp van den Berg, limita finalement le score en inscrivant son doublé. Brentford laisse ainsi filer deux points précieux : 2-2.

Brighton a également subi un revers dans la course à l’Europe. Dans les tout derniers instants du match, alors que Jan-Paul van Hecke, Joël Veltman et Bart Verbruggen étaient titulaires, les Seagulls ont encaissé un but. L’erreur est à mettre au crédit du premier nommé.

Le central a effectué une passe en retrait trop courte vers son compatriote Verbruggen, offrant à Dominic Calvert-Lewin, à la 90e+6, l’occasion d’intercepter aisément le ballon et de marquer le 1-0.

Ce partage des points entre les deux formations relance la course aux places européennes.


Classement

Équipe

Matchs joués

Points

6 (Ligue Europa)

AFC Bournemouth

36

55

7 (Ligue Europa)

Brighton

37

53

8 (Barrages de la Ligue Europa Conférence)

Brentford

37

52

9

Sunderland

37

51

10

Chelsea

36

49

* Les accès aux compétitions européennes dépendent des performances d’Aston Villa sur la scène continentale. Un billet supplémentaire pourrait se libérer si Aston Villa remportait la finale de l’Europa League.

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