Brian Brobbey s’illustre sous les couleurs de Sunderland, tandis que Brighton et Brentford subissent des revers dans la course aux places européennes

Dimanche après-midi, Sunderland a fait un pas de plus vers les places européennes. Grâce notamment à une superbe réalisation de Brian Brobbey, les Black Cats ont engrangé trois points précieux, tandis que leurs rivaux directs en laissaient échapper.

L’équipe de Régis Le Bris se déplaçait à Liverpool pour défier Everton, un concurrent direct, dans l’optique de préserver ses chances d’accéder aux places européennes. Sunderland a concédé l’ouverture du score juste avant la mi-temps, sur une frappe lointaine de Merlin Röhl déviée : 1-0.

Après la pause, les Black Cats ont renversé la vapeur : Brobbey, après un crochet qui élimine James Tarkowski, a égalisé d’une frappe puissante à la 59^e minute (1-1).

Le onze de Le Bris, qui avait également aligné Robin Roefs et Lutsharel Geertruida, a alors poursuivi sa marche en avant. Les réalisations d’Enzo Le Fée et de Wilson Isidor ont finalement scellé la victoire et offert les précieux trois points.

Brentford et Brighton

À domicile, Brentford a dû se contenter d’un match nul face à Crystal Palace. Les locaux ont d’abord concédé un penalty transformé par Ismaila Sarr dès l’entame, avant d’égaliser juste avant la mi-temps par Dango Ouattara.

Mais, peu après la reprise, Adam Wharton redonna l’avantage aux Londoniens (52^e). Ouattara, bien servi par Sepp van den Berg, limita finalement le score en inscrivant son doublé. Brentford laisse ainsi filer deux points précieux : 2-2.

Brighton a également subi un revers dans la course à l’Europe. Dans les tout derniers instants du match, alors que Jan-Paul van Hecke, Joël Veltman et Bart Verbruggen étaient titulaires, les Seagulls ont encaissé un but. L’erreur est à mettre au crédit du premier nommé.

Le central a effectué une passe en retrait trop courte vers son compatriote Verbruggen, offrant à Dominic Calvert-Lewin, à la 90e+6, l’occasion d’intercepter aisément le ballon et de marquer le 1-0.

Ce partage des points entre les deux formations relance la course aux places européennes.





Classement Équipe Matchs joués Points 6 (Ligue Europa) AFC Bournemouth 36 55 7 (Ligue Europa) Brighton 37 53 8 (Barrages de la Ligue Europa Conférence) Brentford 37 52 9 Sunderland 37 51 10 Chelsea 36 49

* Les accès aux compétitions européennes dépendent des performances d’Aston Villa sur la scène continentale. Un billet supplémentaire pourrait se libérer si Aston Villa remportait la finale de l’Europa League.