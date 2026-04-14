Selon le journal anglais The Independent, Brian Brobbey serait dans le viseur du Bayern Munich.

Le club bavarois envisagerait sérieusement de formuler une offre estivale pour l’avant-centre des Oranje, dont la puissance physique impressionne outre-Rhin.

À Munich, Brobbey entrerait en concurrence avec Harry Kane, actuel meilleur buteur de la Bundesliga à 33 ans.

Sunderland avait déboursé 25 millions d’euros l’été dernier pour recruter ce natif d’Amsterdam, et le club réclame désormais 50 millions d’euros pour le céder.

L’attaquant de 24 ans a disputé 25 matchs de Premier League avec Sunderland cette saison, inscrivant six buts et délivrant une passe décisive.

Sous contrat jusqu’en milieu d’année 2029 avec les Black Cats, Brobbey est estimé à 25 millions d’euros par Transfermarkt.