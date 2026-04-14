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Bart DHanis

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« Brian Brobbey pourrait quitter Sunderland après seulement une saison pour rejoindre l’un des plus grands clubs européens. »

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Selon le journal anglais The Independent, Brian Brobbey serait dans le viseur du Bayern Munich. 

Le club bavarois envisagerait sérieusement de formuler une offre estivale pour l’avant-centre des Oranje, dont la puissance physique impressionne outre-Rhin.

À Munich, Brobbey entrerait en concurrence avec Harry Kane, actuel meilleur buteur de la Bundesliga à 33 ans.

Sunderland avait déboursé 25 millions d’euros l’été dernier pour recruter ce natif d’Amsterdam, et le club réclame désormais 50 millions d’euros pour le céder.

L’attaquant de 24 ans a disputé 25 matchs de Premier League avec Sunderland cette saison, inscrivant six buts et délivrant une passe décisive.

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Sous contrat jusqu’en milieu d’année 2029 avec les Black Cats, Brobbey est estimé à 25 millions d’euros par Transfermarkt.

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