Sunderland a décroché dimanche une victoire particulièrement bienvenue aux dépens de Chelsea. L’équipe de Régis Le Bris s’est imposée 1-0 au Stadium of Light grâce à un penalty obtenu par Brian Brobbey et transformé par Enzo Le Fée. Sunderland dépasse Manchester United et occupe désormais la dix-huitième place de Premier League. Chelsea est provisoirement cinquième.

Robin Roefs et Brobbey, les deux internationaux néerlandais de Sunderland, figuraient dans le onze de départ. Du côté de Chelsea, Jorrel Hato était évidemment absent. Le défenseur souffre de problèmes de dos et devra rester sur la touche quelque temps, même si son entraîneur Xabi Alonso n’a pas osé prédire, plus tôt cette semaine, combien de temps il serait privé de l’ancien joueur de l’Ajax.

Le match a débuté de façon assez dramatique pour Sunderland. Le capitaine Granit Xhaka a dû s’asseoir après seulement quelques minutes, avant d’être remplacé par Jules Ahoka, auteur d’une excellente première période face au milieu de Chelsea, composé de Moisés Caicedo, Jordan Henderson et Roméo Lavia.

Brobbey a lui aussi réalisé une solide première période et provoqué le penalty décisif pour son équipe. Le puissant international néerlandais a été retenu trop ostensiblement par Levi Colwill et s’est retrouvé au sol. Le Fée a transformé le penalty accordé : 1-0.

Chelsea a livré une première période médiocre et n’a presque rien produit en attaque. Les Blues n’ont guère fait mieux qu’une petite tête de Morgan Rogers et n’ont donc pas pu éviter de rentrer aux vestiaires avec un but de retard. Alonso a réagi en remplaçant le défenseur Colwill par l’attaquant Estêvão au début de la première période.

En seconde période aussi, Chelsea a produit un football médiocre. Sunderland est resté la meilleure équipe pendant une grande partie de cette période, même s’il hésitait sur la marche à suivre. La formation de Le Bris a finalement opté pour une tactique de contre-attaque.

L’une de ces contre-attaques aurait dû porter le score à 2-0, mais le gardien de Chelsea Mike Penders a repoussé la tentative de Le Fée. Peu après, Geovany a eu la plus grosse occasion de Chelsea. Son tir, dévié par Thomas Meunier, est passé de justesse à côté du but de Roefs.

Emmanuel Emegha a fait ses débuts en Premier League en fin de match et s’est signalé en provoquant une faute juste à l’extérieur de la surface de réparation. Sur le coup franc qui a suivi, Danny Welbeck a eu l’égalisation au bout de la tête, mais, à sa grande frustration, sa reprise est passée au-dessus du but de Roefs.