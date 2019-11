Brest-PSG - Ibrahima contre Abdou, le duel des frères Diallo

L'un est milieu de terrain au Stade Brestois, l'autre est défenseur au PSG. Les deux vont s'affronter ce samedi (17h30), au stade Francis-Le-Blé.

C'est un cas extrêmement rare qui pourrait se produire ce samedi au stade Francis-Le-Blé, en marge de la rencontre entre le et le (17h30). En effet, cette rencontre comptant pour la 13ème journée de pourrait être celle d'un affrontement entre Abdou Diallo, le défenseur du PSG, et son petit frère Ibrahima Diallo, milieu de terrain au sein du promu depuis la saison dernière. Un moment forcément particulier pour les deux hommes.

Les deux frères devraient être titulaires ce samedi

"C'est une fierté, je suis content. Je vais savourer ce match. Est-ce que j'ai envie d'avoir énormément de duels en un contre un face à lui ? Pas forcément, je l'avoue. Parce que c'est mon frère, je ne sais pas si je peux lui rentrer dedans. Par contre, je sais que lui il va le faire (rire). J'espère jouer ce match titulaire, le terminer et faire de mon mieux", a notamment confié l’ancien joueur du , dans des propos accordés à beIN Sports. Le petit frère, lui, entend faire abstraction du contexte.

"Quand on sera dans le match, on sera dans le match. On ne va pas forcément penser au fait qu'on joue vraiment l'un contre l'autre. Si je joue, je jouerai comme d'habitude. Après, on joue contre Paris, je n'aurai pas le temps d'être ailleurs dans le match. Mais c'est sûr qu'après le match, on va sûrement rigoler, on va peut-être même se chambrer, ça va être cool", a pour sa part prévenu Ibrahima Diallo, apparu à onze reprises cette saison avec le club du Finistère.

Pour que ces retrouvailles entre frères puissent exister, encore faut-il que les deux principaux concernés soient titularisés ce samedi. Cela tombe bien, les deux hommes devraient, sauf surprise dans l'une des deux compositions, avoir cette chance. Une date que l'on imagine importante pour la famille Diallo.