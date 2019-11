Brest-PSG : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

Le PSG se déplace à Brest ce samedi pour la 13e journée de L1. Diffusion TV, streaming, compo probable... Goal vous dit tout sur le match de Paris.

Le doit remettre les pendules à l'heure en . Une semaine après avoir perdu son troisième match de la saison, à Dijon (2-1), le leader du championnat se rend à Brest ce samedi (17h30), dans le cadre de la 13e journée.

Un déplacement piégeux, même si le PSG sera favori face à un promu qui n'a pas encore perdu à domicile cette saison.

Thomas Tuchel sera encore privé de plusieurs éléments, dont Neymar et Kylian Mbappé. Edinson Cavani devrait débuter. Sa première titularisation depuis le 25 août dernier, et la réception de au Parc des Princes (4-0).

Match Brest-PSG Date Samedi 9 novembre 2019 Coup d'envoi 17h30

Diffusion TV, live streaming : comment regarder le match ?

En , Brest-PSG est diffusé sur les chaînes payantes Canal+ et beIN Sports 1.

Chaîne TV Streaming Canal+ et beIN Sports 1 MyCanal et beIN Connect

Les joueurs disponibles et la compo probable

Position Le groupe du PSG Gardiens Keylor Navas, Sergio Rico, Garissone Innocent Défenseurs Presnel Kimpembe, Abdou Diallo, Juan Bernat, Colin Dagba, Thiago Silva, Layvin Kurzawa Milieux Marquinhos, Pablo Sarabia, Julian Draxler, Idrissa Gueye, Marco Verratti, Leandro Paredes Attaquants Angel Di Maria, Edinson Cavani, Mauro Icardi, Eric Maxim Choupo-Moting

La compo probable du PSG : Navas - Dagba, T. Silva, Diallo, Bernat - Verratti, Gueye, Draxler - Sarabia, Cavani, Di Maria

Les principaux absents : Kehrer (reprise), Neymar, Meunier, Mbe Soh, Herrera, Mbappé (blessés), Aouchiche, Kouassi (sélection), Bakker, Bulka (choix)

5 stats à connaître (avec Opta)

- Brest n’a remporté aucun de ses 16 derniers matches contre Paris en (7 nuls, 9 défaites), son dernier succès contre les Parisiens dans l’élite remontant au 26 janvier 1985 (3-1).

- Brest est invaincu lors de ses 6 derniers matches à domicile en Ligue 1 (3 victoires, 3 nuls) après avoir perdu chacun des 6 précédents. Les Finistériens sont d’ailleurs les seuls à être encore invaincus dans leur antre cette saison en L1 avec (5 victoires, 1 nul).

L'article continue ci-dessous

- Paris a perdu 3 de ses 12 premiers matches de Ligue 1 2019/20, son total de défaites le plus élevé sous l'ère QSI. Il fallait remonter à 2010/11 pour voir Paris perdre autant sur ses 12 premiers matches d'une saison de L1 (3 également).

- Paris a perdu 7 déplacements en Ligue 1 en 2019, soit son total le plus élevé sur une année civile depuis 2010 (7 également). Il n’en a plus perdu plus sur une même année depuis 2009 (8).

- L’attaquant de Paris Kylian Mbappé est impliqué dans 31 buts en Ligue 1 en 2019 (25 buts, 6 passes décisives), seul Lionel Messi (33 – 26 buts, 7 assists) fait mieux dans le Top 5 européen sur la période.