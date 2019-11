Brest-PSG, Ander Herrera forfait, Mauro Icardi incertain, Neymar bientôt de retour

Le Paris Saint-Germain a communiqué sur les états de forme de ses joueurs avant la rencontre face à Brest. Herrera est forfait, Icardi pas encore.

Qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions grâce à sa victoire face à Bruges mercredi soir (1-0) au Parc des Princes, le se déplace sur la pelouse du ce samedi, en .

Neymar s'entraîne, Icardi réevalué ce vendredi

Un déplacement dans le Finistère, le premier des Parisiens depuis leur défaite à (2-1) lors de la dernière journée, qui devra permettre aux hommes de Thomas Tuchel de relancer la machine, qui plus est face à un promu. Néanmoins, pour cette rencontre de championnat, l'entraîneur allemand pourrait être privé de son buteur.

L'article continue ci-dessous

​

En effet, d'après le point médical communiqué par le Paris Saint-Germain, Mauro Icardi, sorti à la 70ème minute de jeu en Ligue des Champions, est incertain pour le match face à Brest, souffrant d'une contusion au pied gauche. Le communiqué du club de la capitale précise que l'Argentin sera réevalué ce vendredi par les médecins du club.

Si le joueur prêté par l' a encore des chances de jouer, Ander Herrera, lui, est d'ores et déjà forfait, puisqu'il souffre d'une petite lésion du quadriceps gauche. De plus, si Thilo Kehrer s'entraîne avec le groupe, Neymar et Thomas Meunier s'entraînent encore individuellement. Leur reprise avec le groupe est prévue pour la semaine prochaine. Enfin, touché à l'adducteur gauche, Loic Mbe Soh ne reprendra qu'après la trêve internationale, toujours selon le communiqué du club.