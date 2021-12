Brest-Montpellier (0-4) : Fin de série spectaculaire pour les Brestois

C'était un match très particulier pour Michel Der Zakarian et Olivier Dall'Oglio puisqu'ils entraînaient leur adversaire du jour la saison dernière.

Et dans ce duel des ex, c'est Montpellier qui l'a emporté. Une victoire nette et sans bavure sur le score de 4 buts à 0. Les buteurs héraultais sont Wahi (45+1e), Mavididi (47e), Sambia (60e) et Germain (85e).

Malgré l'ampleur du score, Brest n'a pas démérité et s'est procuré de nombreuses occasions par Mounié (44e), Faivre (67e), Magnetti (68e), Cardona (72e) sans jamais trouvé le chemin des filets.

Une statistique témoigne d'ailleurs du manque de réalisme des Bretons. Ils ont tiré dix-sept fois au but (six frappes cadrées) tandis que Montpellier n'a cadré que quatre tirs qui sont tous allés au fond des cages brestoises !

Avec cette défaite, la folle série brestoise de six victoires consécutives prend fin. Au classement, et en attendant les autres matches de cette 18e journée, les Brestois sont à la 11e place (24 points) tandis que Montpellier remonte provisoirement à la 4e place (28 points).