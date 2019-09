Brest-Lyon : Marcelo forfait, Thiago Mendes incertain

Sylvinho a donné des nouvelles de son groupe avant d'affronter le Stade Brestois mercredi soir, pour le compte de la 7e journée de Ligue 1.

Après quatre matches d'affilée en sans victoire, l'Olympique lyonnais va tenter de se relancer mercredi soir du côté de Brest. Pour cette rencontre, Sylvinho a annoncé que son groupe ne sera pas au complet.

L'entraîneur brésilien a annoncé le forfait de Marcelo, titulaire dimanche soir face au PSG et remplacé à quelques minutes de la fin par Kenny Tete. "Il est blessé, a indiqué le coach de l'OL qui a aussi annoncé une incertitude. Thiago Mendes va venir avec nous demain mais il est incertain. La confiance vient avec le travail et les résultats. C'est par le travail que les joueurs vont gagner en confiance."

"Il ne faut pas que nos joueurs doutent"

La mauvaise dynamique actuelle était évidemment un sujet évoqué en conférence de presse par Sylvinho. "Il ne faut pas que nos joueurs doutent. Il faut simplement gagner les matchs pour que les joueurs gagnent en confiance. Je sais qu'ils sont capables de reproduire les mêmes matchs que lors des deux premières journées."

Maxewel Cornet partage l'opinion de son entraîneur et estime qu'un succès en terre brestoise permettrait à son équipe de repartir vers l'avant. "On a des joueurs de qualité dans ce groupe. Beaucoup de joueurs peuvent faire la différence à tout moment. On a besoin de victoires pour se relancer."