Plus rien n’arrête le Stade Brestois. Après avoir attendu 12 journées pour assurer sa première victoire, l’équipe de Michel Der Zakarian vient d’enchainer avec quatre succès d’affilée en Ligue 1. Sa dernière victime a été Bordeaux ce dimanche (2-1). Les Finistériens ont allés l’emporter au Matmut Atlantique avec beaucoup de conviction.

Brest ne s’arrête plus

Les Brestois l’ont emporté en terre girondine alors qu’ils étaient derrière au score. Gregersen a ouvert le score pour les Marine et Blanc juste avant la pause. La bande à Petkovic, toujours aussi fragile, n’a cependant pas réussi à préserver cette avance. A partir de l’heure du jeu, elle s’est écroulée. Jérémy Le Douaron a été son principal bourreau avec un doublé inscrit en l’espace de six minutes (60e et 66e). En l’emportant, le SB remonte à la 12e place du classement, tandis que Bordeaux est de nouveau barragiste.

L'article continue ci-dessous

Après avoir assuré sa qualification pour les 8es de la Ligue Europa, l’AS Monaco s’était fixé comme objectif de se relancer également en championnat. Pari manqué. L’équipe princière a encore loupé le coche. Face à Strasbourg, les Monégasques menaient au score grâce à un pénalty de Wissam Ben Yedder, mais les Alsaciens ont su recoller à la marque en scorant à leur tour dans cet exercice. Ludovic Ajorque leur a offert un précieux nul (1-1).

Rennes reprend sa place de dauphin

Dans les autres matches de la journée, notons la nouvelle victoire du Stade Rennais. Les Rouge et Noir ont dominé leur voisin lorientais grâce à une belle fin de rencontre (2-0). Laborde et Doku ont marqué dans l’ultime quart d’heure du match. En l’emportant, l’équipe de Genésio repasse à la deuxième place du classement. Et elle est sûre d’y rester à l’issue de cette journée.

Pour finir, Reims et Clermont, deux équipes bataillant pour le maintien, se sont quittés sur un score nul et vierge (0-0). Elles restent au coude à coude dans le dernier tiers du classement.