Brésil - Tite vise la finale et se méfie avant le Pérou

Vainqueur de la Copa America en 2019 face au Pérou (3-1), le Brésil a de nouveau rendez-vous face aux hommes de Ricardo Gareca cette nuit.

Vainqueur de la Copa America en 2019 face au Pérou (3-1), le Brésil a de nouveau rendez-vous face aux hommes de Ricardo Gareca cette nuit, en demi-finales. Après s'être rencontrés en poules lors d'une rencontre qui avait largement tourné en la faveur de la Seleçao (4-0), Tite, le sélectionneur brésilien, s'attend à un tout autre match.

"Les deux équipes sont habituées à s'affronter en Copa America. Il y a deux ans, nous nous sommes affrontés en finale. Nous nous sommes aussi rencontrés en phase de groupes et en phase éliminatoire. C'est différent de prédire un résultat en se basant sur le passé", a prévenu le technicien auriverde face aux médias.

"Les deux équipes ont changé et c'est un match à élimination directe"

"C'est un match différent, le contexte est différent, les deux équipes ont changé et c'est un match à élimination directe. Notre objectif est d'atteindre la finale et celui du Pérou est le même", a ensuite ajouté Tite, qui pourra compter sur Neymar pour disputer ce match face au Pérou. Un joueur qu'il avait encensé avant la Copa America.

"Neymar a une capacité de création impressionnante et une extraordinaire mobilité. Donc on ouvre le jeu pour lui, comme ça il a plus d'espace pour exprimer son talent (...) c'est juste de la logique. Le football de Neymar a évolué au fil du temps", avait alors expliqué le sélectionneur brésilien, fier de pouvoir s'appuyer sur un tel joueur.

Il y a deux ans, Neymar, blessé, avait manqué le rendez-vous face au Pérou. La Seleçao pourra cette fois compter sur le joueur du Paris Saint-Germain pour tenter de décrocher son billet pour la finale de la compétition. Le lendemain, l'Argentine sera opposée à la Colombie. La possibilité d'un choc Brésil-Argentine existe, donc.