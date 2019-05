Brésil - Plus de peur que de mal pour Neymar

Alors qu'il avait quitté l'entraînement avec une douleur inquiétante au genou, Neymar ne souffrirait d'aucune blessure grave selon la CBF.

Neymar Jr a quitté l'entraînement avec une belle frayeur ce mardi au Brésil. Alors que la Seleçao est en préparation pour la Copa America qui se disputera sur son sol à partir du 14 juin prochain, la star du PSG a mis un terme à sa session d'entraînement après avoir ressenti une vive douleur au genou gauche après une frappe. Une situation qui avait provoqué une vive inquiétude.

Le joueur a ensuite passé des examens afin de connaître la gravité d'une éventuelle blessure. Des tests qui n'ont rien révélé de sérieux, comme l'a fait savoir la fédération brésilienne, rassurante quant à l'état de santé de l'attaquant. Neymar restera sous traitement en raison de la douleur et de nouveaux examens devraient avoir lieu ce mercredi. Sa participation à la séance d'entraînement prévue dans l'après-midi (16h) reste incertaine.

Plus de peur que de mal donc pour un joueur qui a été absent près de trois mois dans cette deuxième partie de saison suite à une fracture du cinquième métatarse du pied droit. Sa participation au match d'ouverture contre la (le 14 juin, 20h30 heure locale) n'est pour l'heure pas remise en cause. Le affrontera ensuite le et le pour la phase de poules de la compétition.

Cette Copa America à domicile, cinq ans après le traumatisme de la demi-finale perdue contre l' lors du Mondial, est l'occasion pour Neymar de remporter un premier titre majeur avec la Seleçao (exception faite des Jeux Olympiques de Rio en 2016). Ce serait le premier trophée de la sélection brésilienne depuis cette même Copa America en 2007.