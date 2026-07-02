Brésil - Norvège : présentation de la Coupe du monde de la FIFA 2026. Tout ce qu'il faut savoir

Coupe du monde - Phase Finale New York/New Jersey Stadium

Le match Brésil - Norvège débutera le 5 juillet 2026 à 16 h 00 EST et à 21 h 00 GMT.

Les quintuples champions espèrent mettre fin à une disette de 24 ans

Comment le Brésil et la Norvège en sont arrivés là

Les quintuples champions n’ont plus goûté à la victoire depuis 2002, mais sous la houlette de Carlo Ancelotti, ils se donnent enfin une chance. Bien qu’elle ait parfois semblé vulnérable face au Japon, la Seleção a fait le job grâce à un but de la star d’Arsenal Gabriel Martinelli à la 95^e minute, scellant une victoire 2-1 et une qualification pour les huitièmes de finale. Ce résultat fait suite à des succès sans encombre 3-0 contre Haïti et l’Écosse, ainsi qu’à un match nul 1-1 contre le Maroc lors de la première journée, mais des épreuves plus difficiles attendent le légendaire Ancelotti et ses protégés. Le technicien italien s’appuie sur un solide noyau de joueurs expérimentés en défense et au milieu de terrain, tout en misant sur des individualités capables de faire la différence dans le dernier tiers. Vinicius Junior, déjà auteur d’un but lors de chacun des trois matchs de groupe, sera l’atout majeur des Auriverdes pour aller au bout.

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La Norvège a, elle aussi, fait forte impression. Ses supporters ont créé une ambiance unique grâce à leurs chants envoûtants, tandis que les quatre matches des Scandinaves ont offert pas moins de 18 buts. Le sélectionneur Ståle Solbakken avait laissé plusieurs joueurs clés au repos lors de la défaite 4-1 face à la France, mais ceux-ci ont fait leur retour lors de la victoire 2-1 contre la Côte d’Ivoire en seizièmes de finale, grâce à un superbe tir enroulé d’Antonio Nusa puis au but décisif d’Erling Haaland à la 86^e minute.

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Le cas Neymar

Figure controversée au Brésil, l’attaquant de Santos Neymar, 34 ans, a été inclus dans l’effectif malgré des doutes persistants sur son état de forme. L’ancien Barcelonais n’a pas joué contre le Japon et n’a disputé que 14 minutes dans le tournoi, lors d’une brève apparition face à l’Écosse. La pépite du Real Madrid Endrick, à l’autre bout de l’échelle d’âge, a joué environ une demi-heure contre Haïti puis a fait une courte entrée en fin de match contre l’Écosse. Il est intéressant de noter qu’il a disputé toute la seconde mi-temps contre le Japon, ce qui témoigne peut-être de la confiance grandissante d’Ancelotti envers ce joueur de 19 ans. La star de Bournemouth, Rayan, également âgé de 19 ans, devrait débuter sur l’aile. Lucas Paquetá étant forfait, Endrick pourrait également être titularisé.

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Les statistiques d’Haaland défient l’imagination

La machine à buts de Manchester City, Erling Haaland, voudra alourdir son total de cinq réalisations dans l’épreuve. Le meneur de jeu d’Arsenal, Martin Ødegaard, sera son principal pourvoyeur de passes décisives. L’attaquant de 25 ans a inscrit 112 buts en 132 matches de Premier League, l’un des championnats les plus exigeants au monde, et totalise déjà plus de réalisations (60) que de sélections (53) avec la Norvège.

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Haaland retrouve l’un de ses grands rivaux

S’il y a bien un joueur qui savoure les duels avec Erling Haaland, c’est le défenseur central d’Arsenal, Gabriel Magalhaes. Les deux hommes se sont livrés à plusieurs confrontations musclées au cours des dernières saisons de Premier League, alors que Manchester City et Arsenal se livraient une lutte acharnée au sommet du championnat anglais. Attendez-vous à les voir à nouveau se sauter à la gorge lors de la Coupe du monde. Une rivalité alimentée par la fougue de la compétition et le respect mutuel, que nous adorons observer.

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Composition probable du Brésil

Alisson ; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Santos ; Bruno Guimarães, Casemiro, Endrick ; Rayan, Cunha, Vini Jr.

Composition probable de la Norvège

Nyland ; Pedersen, Ajer, Heggem, Møller Wolfe ; Ødegaard, Berge, Berg ; Sørloth, Haaland, Nusa.

Statistiques clés du match Brésil - Norvège

Le but de Gabriel Martinelli, inscrit à la 95^e minute contre le Japon, est le plus tardif de l’histoire des phases à élimination directe de la Coupe du monde en temps réglementaire.

Bruno Guimarães est actuellement en tête du tournoi avec quatre passes décisives ; seul Pelé en a délivré davantage pour le Brésil lors d’une même Coupe du monde.

La victoire 2-1 contre le Japon est la première fois depuis 2002 que le Brésil remonte le score pour s’imposer en phase à élimination directe de la Coupe du monde.

La victoire 2-1 de la Norvège face à la Côte d’Ivoire était sa toute première victoire en phase à élimination directe de la Coupe du monde.

Martin Ødegaard a délivré une passe décisive lors de trois matches consécutifs de Coupe du monde, devenant ainsi le premier joueur à réaliser cet exploit depuis Dirk Kuyt en 2010.

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Effectif de 26 joueurs du Brésil

Gardiens : Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe), Weverton (Grêmio).

Défenseurs : Alex Sandro, Danilo, Leo Pereira (Flamengo), Bremer (Juventus), Ibáñez (Al-Ahli), Ederson (Atalanta), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Gabriel (Arsenal), Douglas Santos (Zenit Saint-Pétersbourg).

Milieux de terrain : Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo Santos (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad), Lucas Paquetá (Flamengo).

Attaquants : Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcelone), Vinicius Junior (Real Madrid), Luiz Henrique (Zenit Saint-Pétersbourg), Neymar (Santos), Rayan (Bournemouth).

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Sélection norvégienne de 26 joueurs

Gardiens : Orjan Haskjold Nyland (Séville), Egil Selvik (Watford), Sander Tangvik (Hambourg SV).

Défenseurs : Julian Ryerson (Borussia Dortmund), Marcus Holmgren Pedersen (Torino), David Møller Wolfe (Wolverhampton), Fredrik Bjørkan (Bodø/Glimt), Kristoffer Ajer (Brentford), Torbjørn Heggem (Bologne), Leo Skiri Østigård (Gênes), Sondre Langås (Derby County) et Henrik Fåne (Viking).

Milieux de terrain : Martin Ødegaard (Arsenal), Sander Berge (Fulham), Fredrik Aursnes (Benfica), Patrick Berg (Bodø/Glimt), Kristian Thorstvedt (Sassuolo), Morten Thorsby (Cremonese), Thilo Kehrer (Rangers).

Attaquants : Erling Haaland (Manchester City), Alexander Sorloth (Atlético de Madrid), Jorgen Strand Larsen (Crystal Palace), Antonio Nusa (RB Leipzig), Oscar Bobb (Fulham), Andreas Schjelderup (Benfica), Jens Petter Hauge (Bodo/Glimt).

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Actualités des équipes et compositions

Carlo Ancelotti doit gérer un problème physique majeur avant la rencontre. Lucas Paquetá pourrait manquer la suite de la Coupe du monde avec le Brésil après sa blessure contre le Japon, ce qui rend son retour très incertain. Note positive : Raphinha a repris l’entraînement et offre une solution sur l’aile. Aucune composition probable n’a été dévoilée ; de nouveaux éléments sont attendus juste avant le coup d’envoi.

Du côté de la Norvège, Staale Solbakken n’a pas encore dévoilé son onze de départ. Aucune blessure ni suspension n’a été officiellement signalée, mais la composition définitive sera communiquée juste avant le coup d’envoi.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Forme

Confrontations directes

BRÉ Dernier match NOR 0 1 Nul 0 Norvège 1 - 1 Brésil 1 Buts marqués 1 Match à plus de 2,5 buts 0/1 Les deux équipes ont marqué 1/1

Le bilan des confrontations directes entre les deux nations est très limité. La seule rencontre répertoriée dans les données fournies est un match nul 1-1 lors d’un match amical disputé en août 2006, lorsque la Norvège avait accueilli le Brésil. Ce résultat isolé n’apporte guère de repères significatifs pour un match à élimination directe de la Coupe du monde deux décennies plus tard.

Classement

Le Brésil a terminé en tête du groupe C, tandis que la Norvège a pris la deuxième place du groupe I.