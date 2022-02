Brésil, Neymar : "Triste que cette génération ne s'intéresse pas à la Seleçao"

Neymar a critiqué la façon dont l'équipe nationale du Brésil est suivie par les jeunes, affirmant que son équipe s'est éloignée des gens de son pays d'origine. L'ailier du Paris Saint-Germain estime que l'on ne parle pas assez des matches de la Seleçao et a déploré le manque d'engouement qui suit les performances de la pourtant mythique sélection auriverde.

Neymar et la Seleçao, toute une histoire

Le Brésil est invaincu dans les qualifications pour la Coupe du monde dans la zone CONMEBOL après ses 15 premiers matches. Mais Neymar ne ressent pas la ferveur qui devrait accompagner cette belle série. "Aujourd'hui, la Selecao est devenue très distante des fans", a déclaré Neymar sur le podcast Fenomenos. "Je ne sais pas comment c'est arrivé, mais nos matchs d'aujourd'hui font peu parler d'eux. Et c'est triste de vivre dans cette génération où l'équipe nationale brésilienne ne se sent pas importante quand elle joue".

Neymar a eu une relation émotionnelle et parfois difficile avec l'équipe nationale du Brésil, admettant que la pression de porter le maillot jaune et vert a eu un impact négatif sur sa santé mentale. Le succès de la Seleçao représente tout pour lui, comme en témoignent ses émotions après la défaite en finale de la Copa America l'été dernier. Mais ce poids signifie qu'il pourrait ne plus être en mesure d'assumer les fonctions de l'équipe nationale très longtemps, comme il l'avait confié à DAZN l'année dernière.

Le Mondial 2022 et puis s'en va ?

"Je pense que c'est ma dernière Coupe du monde [en 2022]", avait déclaré la star du Paris Saint-Germain. "Je la vois comme ma dernière parce que je ne sais pas si j'ai la force d'esprit de m'occuper encore du football. Alors je ferai tout pour bien figurer, tout pour gagner avec mon pays, pour réaliser mon plus grand rêve depuis que je suis petit. Et j'espère que je pourrai le faire", avait-il promis.