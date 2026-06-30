Brésil : mauvaise nouvelle pour Paquetà, touché à la cuisse ; Ancelotti devra se passer de lui pour les huitièmes de finale

Remplacé par Endrick à la mi-temps du match des seizièmes de finale que le Brésil a remporté 2-1 face au Japon, Lucas Paquetá est revenu sur le banc en tongs et en boitant durant la seconde période. Le milieu de terrain a passé une IRM mardi à New York, qui a révélé une blessure musculaire à la cuisse, selon des sources proches de la CBF.





«Il suivra un protocole de soins intensifs sous la supervision du staff médical de la sélection brésilienne, dans le but de se rétablir et de revenir à la compétition dès que possible», indique la Fédération. L’ancien Lyonnais manquera donc les huitièmes de finale, programmés dimanche au MetLife Stadium d’East Rutherford, face au vainqueur de Norvège-Côte d’Ivoire. Après Raphinha, il s’agit du deuxième blessé au biceps fémoral pour la Seleção durant la compétition.