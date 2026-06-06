Coupe du monde - Grp. C New York/New Jersey Stadium

Le coup d’envoi du match Brésil – Maroc sera donné le 13 juin 2026 à 22 h 00 GMT (18 h 00 EST).

Comment regarder le match Brésil - Maroc avec un VPN

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Brésil vs Maroc : contexte de la rencontre

Le coup d’envoi à East Rutherford s’annonce crucial pour deux formations déterminées à s’imposer dans un groupe très disputé. Sous une pression nationale intense, le sélectionneur brésilien Carlo Ancelotti doit prouver que son système direct, axé sur l’attaque en profondeur, peut tenir ses promesses sur la scène mondiale, malgré des attentes historiques. Ils affrontent une sélection marocaine déterminée et expérimentée, menée par Mohamed Ouahbi, un stratège fraîchement nommé qui prend les commandes d’une génération talentueuse désireuse de rééditer, voire de surpasser, son parcours historique jusqu’en demi-finale il y a quatre ans. Disputé devant un public mondial en délire au New York New Jersey Stadium, cet affrontement a tout pour devenir un classique instantané de la Coupe du monde.

Avec l’Écosse, poids lourd du tournoi, et une équipe haïtienne très énergique dans le Groupe C, un faux pas dès la première journée pourrait s’avérer catastrophique. Pour le Brésil, c’est l’occasion de confirmer sa suprématie footballistique, d’effacer ses récentes difficultés de qualification et d’affirmer son évolution technique sous la houlette de son premier sélectionneur étranger depuis des décennies. Pour le Maroc, ce match inaugure une nouvelle ère : il symbolise la transition d’un bloc défensif très apprécié vers un modèle tactique plus audacieux, prêt à défier l’élite mondiale. Sous les projecteurs du New York New Jersey Stadium, la pression d’un match d’ouverture transformera la pelouse en une véritable cocotte-minute, où endurance tactique et capacité à décomposer l’espace dicteront largement qui repartira avec les trois précieux points.

En savoir plus : Comment regarder et suivre en direct la Coupe du monde de la FIFA 2026

Le parcours vers la Coupe du monde de la FIFA 2026

Le parcours du Brésil vers l’Amérique du Nord

Le parcours du Brésil vers la Coupe du monde 2026 a été ardu. La Seleção a d’abord traversé un cycle de qualifications de la CONMEBOL mouvementé, ponctué de revers historiques, dont une cuisante défaite 4-1 face à l’Argentine sous l’ancienne direction, et conclu par un changement radical d’entraîneur.

Le tournant intervient avec la nomination retentissante du légendaire entraîneur italien Carlo Ancelotti. Chargé de redresser la barre et de transformer le talent individuel brut en un collectif structuré, Ancelotti hérite d’une équipe classée quatrième avec 21 points. Le Brésil stabilise alors sa campagne, fait preuve d’une détermination tactique suffisante et obtient les résultats nécessaires lors des dernières fenêtres de qualification de 2025 pour consolider sa cinquième place. En décrochant leur billet pour l’Amérique du Nord, les quintuples champions du monde ont préservé leur record de participations ininterrompues à la Coupe du monde et se projettent déjà vers une éventuelle revanche sous les projecteurs du New Jersey.

La qualification magistrale du Maroc

À l’opposé, les Lions de l’Atlas ont décroché leur billet pour l’édition 2026 en menant une campagne de qualification africaine sans faille et dominante. S’appuyant sur l’élan psychologique de leur historique quatrième place au Qatar en 2022, le Maroc a transformé sa campagne de qualification de la CAF en une démonstration de suprématie continentale.

Sous la houlette de Walid Regragui, le groupe E n’a été qu’une formalité : huit victoires en huit matchs, zéro défaite, une défense de fer et des ailes tranchantes. Malgré la démission surprise de Regragui en mars 2026, l’équipe d’élite qu’il a façonnée a conservé son élan. Son successeur, Mohamed Ouahbi, a pris les commandes d’une équipe déjà rodée, qui a poursuivi sa route vers le tournoi sans complexe face aux grandes nations, validant mathématiquement son billet comme meilleure formation africaine.

Brésil vs Maroc : actualités des équipes

Actualités de l'équipe du Brésil

Le sélectionneur Carlo Ancelotti a finalisé une liste de 26 joueurs de haut vol, largement articulée autour d’un noyau redoutable de champions d’Europe. Le sujet de conversation principal à l’approche du match d’ouverture concerne la figure emblématique Neymar Jr., dont le retour sur la scène de la Coupe du monde après deux ans et demi d’absence en sélection a été assombri par un léger œdème musculaire contracté avec Santos. Le staff médical le gère de façon individualisée afin qu’il demeure avec le groupe tout en étant éventuellement préservé pour les phases finales.

En l’absence temporaire de la star, les clés de l’attaque ont été confiées à la vedette du Real Madrid Vinicius Junior et à l’ailier en pleine forme du FC Barcelone Raphinha. Ancelotti a publiquement salué Raphinha comme le meilleur atout mondial pour attaquer les espaces profonds, indiquant qu’il l’alignera dans un rôle offensif et polyvalent au milieu de terrain. En défense, Marquinhos, finaliste de la Ligue des champions, porte le brassard de capitaine et s’associe au défenseur central d’Arsenal Gabriel Magalhães pour assurer la charnière centrale.

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Actualités de l’équipe du Maroc

Le Maroc aborde le tournoi sous la houlette de Mohamed Ouahbi, propulsé à la tête de l’équipe senior après avoir mené de main de maître les U20 au titre mondial en 2025. Aucune blessure n’est à déplorer après la victoire 2-1 en match de préparation contre le Kosovo, ce qui lui permet d’aligner un onze de départ expérimenté et parfaitement rodé.

La principale surprise de la liste est l’intégration des jeunes talents Othmane Maamma et Yassir Zabiri, formés par Ouahbi chez les U20, même si les deux joueurs devraient, dans un premier temps, apporter leur dynamisme en cours de match. Achraf Hakimi, arrière droit de classe mondiale évoluant au Paris Saint-Germain, demeure le pilier incontesté de l’équipe, appelé à solidifier le bloc défensif tout en animant les offensives sur le flanc droit.

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Profils des entraîneurs et philosophies tactiques

Carlo Ancelotti (Brésil)

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Considéré comme l’un des entraîneurs les plus grands et les plus titrés de l’histoire du football, Carlo Ancelotti fait ses débuts très attendus dans une compétition internationale en tant que premier entraîneur étranger de renom du Brésil depuis des décennies. Le tacticien italien est un expert des relations avec les joueurs et de la fluidité structurelle, construisant un système conçu pour offrir une liberté créative maximale à ses attaquants tout en imposant une responsabilité défensive absolue.

Son 4-2-3-1, à la fois équilibré et capable de se transformer en une redoutable arme de contre-attaque verticale, exige des milieux qu’ils se projettent aussitôt vers l’avant après la récupération du ballon, évitant les longues possessions latérales pour frapper dans les espaces derrière les lignes défensives. Son principal défi, à East Rutherford, sera de s’assurer que son double pivot protège bien la défense lorsque ses latéraux, portés vers l’offensive, montent haut sur le terrain.

Mohamed Ouahbi (Maroc)

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Entré en fonction il y a seulement trois mois, le sélectionneur de 49 ans, né en Belgique, est réputé pour ses ajustements tactiques audacieux et son intégration des jeunes talents. Après un titre mondial historique avec les jeunes, il privilégie un jeu de possession dynamique, axé sur la surpopulation des ailes.

Tout en préservant l’identité défensive compacte et le bloc bas qui ont fait la renommée du Maroc en 2022, il a progressivement instauré un schéma offensif plus vertical. Il privilégie un milieu de terrain à trois joueurs très athlétiques pour presser agressivement les seconds ballons, avant d’exploiter des combinaisons rapides entre ses arrières latéraux et ses ailiers inversés afin de transpercer les lignes adverses, offrant ainsi un jeu plus expansif que son prédécesseur.

Effectifs de 26 joueurs pour la Coupe du monde

Effectif brésilien pour la Coupe du monde

Gardiens : Alisson, Ederson, Weverton

Défenseurs : Alex Sandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Magalhães, Roger Ibañez, Léo Pereira, Marquinhos, Wesley

Milieux de terrain : Bruno Guimarães, Casemiro, Danilo Santos, Fabinho, Lucas Paquetá

Attaquants : Endrick, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Neymar Junior, Raphinha, Rayan, Vinicius Junior

Sélection du Maroc pour la Coupe du monde

Gardiens : Yassine Bounou, Munir El Kajoui, Ahmed Reda Tagnaouti

Défenseurs : Noussair Mazraoui, Anass Salah-Eddine, Youssef Belammari, Achraf Hakimi, Zakaria El Ouahdi, Nayef Aguerd, Chadi Riad, Redouane Halhal, Issa Diop

Milieux de terrain : Samir El Mourabet, Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui, Sofyan Amrabat, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss, Ismael Saibari

Attaquants : Abde Ezzalzouli, Chemsdine Talbi, Soufiane Rahimi, Ayoub El Kaabi, Brahim Díaz, Gessime Yassine, Ayoube Amaimouni

Les duels clés Brésil - Maroc

Vinicius Junior vs Achraf Hakimi : un duel de classe mondiale digne des plus grandes affiches, sur l’aile. Vinicius Junior entend affirmer son statut de candidat au Ballon d’Or grâce à sa vitesse de dribble redoutable, capable d’isoler les défenseurs en un contre un. Mais il se heurtera à Achraf Hakimi, l’un des rares arrières droits capables de l’accompagner grâce à sa vitesse de récupération, sa puissance physique et son intelligence tactique. Le vainqueur de ce duel explosif pourrait orienter l’issue du Groupe C.

Raphinha face au bloc axial marocain : conformément aux consignes d’Ancelotti, l’ailier doit se positionner près de la ligne défensive adverse pour exploiter les intervalles. Les sentinelles marocaines, emmenées par Sofyan Amrabat, devront donc couper les angles de passe et empêcher la star du FC Barcelone de se retourner et de servir les ailiers brésiliens.

Gabriel Magalhães contre Youssef En-Nesyri : un duel aérien et physique dans la surface de réparation. L’avant-centre marocain, infatigable, excelle sur les centres et épuise les défenseurs par son activité incessante. Le Gunner devra faire valoir son sens du placement et sa puissance pour imposer sa loi et priver le Maroc d’occasions sur coups de pied arrêtés ou centres.

Actualités des équipes et compositions

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Conditions physiques





Face-à-face

BRÉ Dernier match MAR 0 0 Nul 1 Maroc 2 - 1 Brésil 1 Buts marqués 2 Match à plus de 2,5 buts 1/1 Les deux équipes ont marqué 1/1





Classement

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