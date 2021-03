Brésil – Le Maracana pourrait être rebaptisé Stade du Roi Pelé

Stade mythique du football, le Maracana pourrait désormais porter le nom du Roi Pelé.

L'Assemblée législative de l'état de Rio (ALERJ), à l'issue d'un vote de ses représentants, vient de se prononcer favorablement pour changer le nom de la mythique enceinte brésilienne du Maracana.

Le nouveau nom choisi est « Estádio Edson Arantes do Nascimento-Rei Pelé » afin de rendre hommage au plus grand brésilien de tous les temps, Pelé, qui a la particularité d'avoir inscrit son millième but au Maracana (en 1969).

Il ne reste plus qu'à obtenir l'accord du gouverneur de l'état, Claudio Castro, qui a quinze jours pour valider (ou invalider) ce changement.

Cette décision fait d'ors et déjà grand bruit au Brésil pour plusieurs raisons. La première, Pelé n'est pas natif de l'état de Rio. La seconde, le Roi Pelé possède déjà un stade à son nom, Estádio Rei Pelé, à Maceió, dans l'état de l'Alagoas.

De plus, le Maracana a un nom officiel depuis 1966 : Estádio Jornalista Mário Filho. Mário Filho était un célèbre journaliste brésilien qui a œuvré pour la construction du Maracana à l'occasion de la Coupe du monde 1950. Et de nombreux brésiliens souhaitent que le stade porte à jamais son nom.

Au final, pour mettre tout le monde d'accord, le plus simple sera encore de dire « Maracana », le surnom utilisé affectueusement par les supporters brésiliens car l'enceinte se situe dans le quartier de… Maracana.