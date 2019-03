Brésil, Lucas Paqueta : "Le N°10 ? Je connais ma responsabilité"

La jeune star de l'AC Milan suit les traces de Neymar, Ronaldinho, Zico et Pelé en portant le numéro emblématique avec le Brésil.

Orphelin de son numéro dix habituel, le va devoir lui trouver un remplaçant. Blessé, Neymar n'a pas été retenu par Tite pour les deux matches amicaux de la Seleção. Si l'attaquant du PSG va manquer sur le terrain, il a également laissé sa tunique habituelle sans propriétaire, à savoir le mythique numéro dix des Auriverdes. Et forcément, parmi les vingt-trois joueurs retenus, l'un d'entre eux a eu l'honneur de se la voir décerner.

Il s'agit de Lucas Paqueta. Arrivé à l' en provenance de Flamengo, le meneur de jeu brésilien a connu des débuts réussis en Lombardie et est récompensé de sa forme du moment par une sélection avec le Brésil mais en plus de cela par le mythique numéro dix porté par des légendes au pays. Présent en conférence de presse, Lucas Paqueta a été interrogé sur le poids de ce numéro et la responsabilité de le porter.

"Le maillot du Brésil a un grand poids"

"Porter le numéro 10 du Brésil sera une sensation que j'aurai pour la première fois. Je connais mes responsabilités. J'espère aider l'équipe. Ronaldinho, Pelé, Zico. Tant de joueurs ont déjà porté ce maillot. Aujourd'hui, j'ai l'occasion et j'espère faire de mon mieux pour répondre à ces attentes. Le numéro 10 a un gros poids. Mais le maillot du Brésil a son poids. Ce sont cinq étoiles. Peu importe le numéro derrière le maillot", a analysé le milieu de l'AC Milan.

"C'est un très bon moment pour moi. Bien sûr, je dois encore m'adapter, m'améliorer. Je suis heureux de faire partie de cette évolution de l'équipe. L'AC Milan m'a apporté tout son soutien et m'a préparé pour ce moment. Je veux toujours jouer et je viens ici à 100% pour aider et faire de mon mieux. Les tactiques du Brésil et de Milan sont similaires. À Milan, je joue sur le côté gauche, la position que j'aime. Ici, ce sont de grands joueurs et Tite me donne la liberté de jouer", a ajouté le Brésilien.

Lucas Paqueta a réussi le grand saut entre le football brésilien et européen. Arrivé de Flamengo au cours de l'hiver, il s'est rapidement imposé comme un titulaire à l'AC Milan. Aligné à neuf reprises en , Lucas Paqueta a marqué une fois et délivré une passe décisive mais a surtout eu l'impact escompté sur le jeu des Rossoneri. Son début d'aventure italienne lui permet désormais d'entrevoir une place dans le onze du Brésil.