Brésil - Le numéro 10 pour Paqueta ? Rivaldo n'a pas aimé et se paye Tite

L'ancien meneur de jeu de la Seleçao n'a pas vraiment goûté que le mythique numéro 10 ait été attribué au jeune Lucas Paqueta.

Sale soirée pour le , qui a dû s'incliner contre l'ennemi argentin, vendredi soir (0-1), dans un match âpre et tendu.

Un match auquel la superstar Neymar ne participait pas. Sans le joueur du , le numéro 10 de la Seleçao a été attribué au jeune Lucas Paqueta pour ce rassemblement. Espoir prometteur du football brésilien, le milieu offensif de l' n'est évidemment pas encore considéré comme une référence au pays, d'autant qu'il a dû laisser sa place à la mi-temps dans ce classique sud-américain.

L'article continue ci-dessous

Rivaldo est de ces joueurs qui ont porté ce fameux numéro 10. L'ancien Barcelonais l'arborait notamment lors des Coupes du monde 1998 et 2002, où il formait une attaque de rêve aux côtés de cracks mondiaux comme Ronaldo et Bebeto en , puis Ronaldinho quatre ans plus tard. Autant dire que ce dernier n'a pas vraiment apprécié la décision de Tite. Et il ne s'est pas privé pour le faire savoir.

"J'ai vu le Brésil - l' et je suis triste de ce qui s'est passé avec le numéro 10, ils l'ont donné à Paquetá", a écrit Rivaldo sur son compte Instagram. Le 10 du Brésil est un maillot respecté dans le monde entier, un maillot porté et honoré par Pelé, Rivelino , Zico, Rivaldo, Kaka, Ronaldinho, Neymar... Il n'a pas vocation à rester sur le banc ou à sortir à la mi-temps", a poursuivi Rivaldo, sur un ton qu'Alain Delon n'aurait pas renié.

"On ne peut pas s'en prendre au joueur, mais au staff technique. Ils connaissent le poids de ce maillot et ils risquent donc de brûler un garçon de vingt-deux ans qui pourrait avoir un grand avenir avec l'équipe nationale brésilienne", a conclu l'ancien gaucher.