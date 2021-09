Brésil : Lassé par les critiques, Neymar pousse un nouveau coup de gueule

Buteur et passeur décisif face au Pérou, l'attaquant du PSG a demandé davantage de respect à son encontre.

Neymar avait un message à passer ce jeudi soir et il l'a fait. "Le petit gros vous salue bien", a indiqué l'international brésilien après la victoire du Brésil face au Pérou dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. Un succès dont l'attaquant du Paris Saint-Germain est le grand artisan puisqu'il a été passeur décisif sur le premier but inscrit par Everton Ribeiro au quart d’heure de jeu et auteur du deuxième but de la Seleçao peu avant la pause.

Néanmoins, malgré des chiffres impressionnants sous les couleurs du Brésil et un rendement plus qu'honorable, Neymar n'échappe pas toujours aux critiques dans son pays. Il en est même régulièrement la cible et l'a notamment été après une supposée prise de poids cet été. D'où le message du "petit gros" posté sur ses réseaux sociaux. Avant de revenir en France et de retrouver le PSG, Neymar s'est arrêté au micro de Globoesporte après la rencontre pour faire une mise au point.

"Le collectif est le plus important, j'ai toujours apprécié ça, a-t-il confié à TV Globo. En même temps, je suis très heureux de détenir le record de buts des éliminatoires, d'être le meilleur passeur avec le maillot de l'équipe nationale brésilienne et bientôt, si tout se passe bien, de dépasser Pelé. Je ne sais plus ce que je fois faire avec ce maillot pour que les gars respectent Neymar", a martelé le numéro 10 de l'équipe brésilienne.

"Qu'est-ce que je dois faire pour être respecté"

L'article continue ci-dessous

"C'est normal, mais pas avec moi, a-t-il regretté. Ça fait longtemps que ça dure, ça vient de vous journalistes, commentateurs et autres également. Parfois je n'aime même plus parler dans les interviews, mais à des moments importants je viens donner mon avis...", a conclu Neymar. Avec son but inscrit face au Pérou, Neymar a porté son total personnel à 69 buts en 113 sélections, mais surtout il est devenu le meilleur buteur brésilien de l’histoire des éliminatoires d’un Mondial avec 12 réalisations, soit une de plus que ses illustres aînés Romario et Zico.

Qui plus est, Neymar n'est plus qu'à sept buts de devenir le meilleur buteur de l'histoire du Brésil en détrônant le Roi Pelé (77 buts) et à moins de dix buts de son coéquipier au Paris Saint-Germain, Lionel Messi, devenu cette nuit le meilleur buteur de l'histoire du football sud-américain en sélection nationale. Autant dire que le Brésilien a toutes les cartes en main pour battre les records de ces deux légendes du football mondial.

Sur le plan collectif, le Brésil est très bien embarqué pour valider son billet pour la Coupe du monde au Qatar. Avec leur succès contre le Pérou, les Auriverdes comptent 24 points et sont plus que jamais leaders de la zone sud-américaine avec six points d'avance sur leur dauphin, l'Argentine. N'en déplaise à ses plus grands détracteurs, Neymar se porte bien et le Brésil aussi.