Brésil - Japon : présentation du match de la Coupe du monde de la FIFA 2026. Tout ce que vous devez savoir

Brésil - Japon : détails du match

Coupe du monde - Phase Finale Houston Stadium

Le coup d’envoi de ce match des seizièmes de finale sera donné le 29 juin 2026 à 20 h 00 GMT (15 h 00 EST).

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Le Brésil affronte le Japon dans un duel historique à élimination directe

Le quintuple champion du monde affrontera une formation japonaise réputée pour son discipline et sa dangerosité au NRG Stadium de Houston, au Texas, pour une place très convoitée en huitièmes de finale. Si la Seleção porte, comme à son habitude, le poids des attentes liées à sa domination supposée, les Samurai Blue ont maintes fois démontré leur cohésion tactique et leur maîtrise technique, capables de bousculer l’élite mondiale dans un format à élimination directe.

Le parcours des deux équipes

Les Japonais ont confirmé leur statut de puissance émergente en terminant invaincus dans un Groupe F très disputé, avec cinq points au compteur. Ils ont d’abord arraché un nul 2-2 face aux Pays-Bas à Dallas, avant une victoire éclatante 4-0 contre la Tunisie à Monterrey. Ils ont conclu la phase de groupes à Dallas par un match nul 1-1 face à la Suède, une rencontre marquée par leur rigueur collective, et le but de Daizen Maeda à la 56^e minute leur a offert le point précieux synonyme de qualification.

Le Brésil, de son côté, a pu s’appuyer sur son expérience des grands rendez-vous pour terminer en tête du groupe C avec sept points. La Seleção a d’abord été tenue en échec par le Maroc (1-1) lors de son entrée en lice à East Rutherford. Elle a ensuite trouvé son rythme face à Haïti, s’imposant 3-0 à Philadelphie, puis a validé sa première place à Miami grâce à un doublé de Vinícius Júnior et un but de Matheus Cunha pour battre l’Écosse 3-0.

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Tactique collective contre génie individuel : un duel décisif

Le Brésil devra donc maintenir une couverture défensive dynamique pour contrer les surcharges axiales. Le Japon, adepte d’une compression centrale suivie de contre-attaques verticales, pourrait exploiter toute montée trop audacieuse des latéraux brésiliens et isoler ainsi les défenseurs centraux. Les Japonais, qui s’appuient sur un effectif stable et un rythme très intense, sanctionneront immédiatement la moindre perte de concentration de la Seleção.

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Un jeu de transition redoutable constitue le cœur du schéma tactique du Japon.

L’identité tactique du Japon repose sur une défense compacte capable de se transformer en montées offensives fluides et fulgurantes. L’exceptionnelle intelligence spatiale de ses créateurs permet aux Samurai Blue de se faufiler entre les lignes et d’exploiter les espaces laissés par les arrières latéraux agressifs de l’adversaire. Face à des équipes pratiquant une possession de balle soutenue, le Japon s’appuie sur un bloc médian extrêmement discipliné, qui absorbe la pression initiale avant de lancer des passes verticales pour renverser la situation en quelques secondes.

Sous une pression défensive extrême,

Le Brésil s’appuiera donc sur une colonne vertébrale défensive solide afin d’offrir à son attaque étoilée la liberté de créer le danger. Le duo de centraux sera mis à l’épreuve par les déplacements intelligents et altruistes des Japonais sans ballon, ainsi que par leur rotation constante dans le dernier tiers.

À l’inverse, le bloc défensif japonais, très soudé, privilégie le marquage de position aux duels individuels risqués. Sa priorité : empêcher les centres bas et synchroniser les lignes de couverture pour contenir les ailiers qui rentrent dans l’axe pour tirer.

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Composition probable du Brésil face au Japon

Souza ; Beraldo, Bruno, Henrique, Augusto ; Casemiro, Bruno Guimarães ; Luiz Henrique, Vinícius Jr., Lucas Paquetá ; Gabriel Martinelli

Composition probable du Japon face au Brésil

Suzuki ; Machida, Watanabe, Sugawara, Ito ; Sano, Morita ; Kubo, Nakamura, Minamino ; Ueda

Les 26 joueurs brésiliens convoqués

Gardiens : Alisson, Ederson, Weverton

Défenseurs : Alex Sandro, Danilo, Leo Pereira, Bremer, Ibanez, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos

Milieux : Bruno Guimarães, Casemiro, Danilo, Fabinho, Lucas Paquetá

Attaquants : Endrick, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, Matheus Cunha, Raphinha, Vinicius Junior, Luiz Henrique, Neymar, Rayan

L’équipe du Japon, également composée de 26 joueurs,

Gardiens : Tomoki Hayakawa, Keisuke Osako, Zion Suzuki

Défenseurs : Ko Itakura, Hiroki Ito, Yuto Nagatomo, Ayumu Seko, Yukinari Sugawara, Junnosuke Suzuki, Shogo Taniguchi, Takehiro Tomiyasu, Tsuyoshi Watanabe

Milieux de terrain : Ritsu Doan, Wataru Endo, Junya Ito, Daichi Kamada, Takefusa Kubo, Keito Nakamura, Kaishu Sano, Ao Tanaka

Attaquants : Keisuke Goto, Daizen Maeda, Koki Ogawa, Kento Shiogai, Yuito Suzuki, Ayase Ueda

Actualités des équipes et compositions

Carlo Ancelotti n’a pas encore dévoilé son onze de départ et aucun problème médical ou suspension n’est signalé dans le camp brésilien. Après son entrée en jeu contre l’Écosse, Neymar est de retour, ce qui contraint l’entraîneur à arbitrer entre plusieurs options offensives.

Même son de cloche chez Hajime Moriyasu : ni composition, ni problème médical, ni suspension n’a été officialisé pour le Japon. Les compositions définitives ne seront dévoilées qu’à l’approche du coup d’envoi.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Conditions actuelles

Le Brésil a remporté quatre de ses cinq derniers matchs pour un nul, et aborde la rencontre avec un bel élan. Son dernier résultat est une victoire 3-0 contre l’Écosse le 24 juin, performance impressionnante qui lui a offert la première place du groupe C. Auparavant, la Seleção avait battu Haïti 3-0 et partagé les points avec le Maroc (1-1) lors de la phase de groupes. Deux succès en matches de préparation, 2-1 contre l’Égypte et 6-2 face au Panama, portent à quinze le nombre de buts inscrits par la Seleção lors de ses cinq dernières sorties, pour seulement cinq encaissés.

Les cinq dernières sorties des Japonais ont produit trois victoires et deux nuls, sans revers. Leur plus récent match s’est conclu sur un partage 1-1 face à la Suède le 25 juin. Auparavant, ils avaient dominé la Tunisie 4-0 le 21 juin et partagé l’enjeu 2-2 avec les Pays-Bas le 14 juin. Une victoire 1-0 en amical contre l’Islande et un succès 1-0 contre l’Angleterre en mars complètent cette série. Les Japonais ont inscrit huit buts et en ont concédé quatre, gardant leurs cages inviolées à deux reprises.

Face à face

Les deux formations se sont récemment affrontées en match amical, le 14 octobre 2025 : évoluant à domicile, le Japon l’avait emporté 3-2. Auparavant, le Brésil avait gagné 1-0 à Osaka en juin 2022. Sur les cinq dernières confrontations, toutes des matchs amicaux avec le Japon désigné comme équipe à domicile, le Brésil s’est imposé à trois reprises, le Japon une fois, et un match s’est conclu par un nul. Le Brésil a inscrit 14 buts contre 6 pour le Japon.

Classement

Le Brésil termine en tête du groupe C, tandis que le Japon se qualifie à la deuxième place du groupe F.